Nie żyje były bramkarz Lechii Gdańsk. Miał 43 lata

Mateusz Bąk przez lata był związany z gdańskim klubem jako zawodnik, a po zakończeniu kariery również jako trener bramkarzy w akademii.

W barwach Lechii występował w latach 2001-2010 oraz 2013-2017. Zapisał się w historii klubu jako jedyny piłkarz, który przeszedł z nim drogę od występów w A-klasie do gry w Ekstraklasie, stając się symbolem odbudowy zespołu po problemach organizacyjnych na początku XXI wieku.

Lechia Gdańsk w żałobie. Nie żyje Mateusz Bąk

W komunikacie opublikowanym przez Lechię podkreślono, że Bąk był "jedną z najważniejszych postaci najnowszej historii klubu". "Rodzinie i bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia" – przekazał klub w poniedziałek (3 sierpnia).

Po zakończeniu kariery zawodniczej były golkiper zajmował się szkoleniem młodych bramkarzy w strukturach Lechii. W 2020 roku został także wybrany do jedenastki 75-lecia gdańskiego klubu.

Informacja o śmierci Mateusza Bąka wywołała falę kondolencji ze strony środowiska piłkarskiego i kibiców Lechii Gdańsk, którzy wspominają go jako jednego z najbardziej oddanych zawodników w historii klubu.

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