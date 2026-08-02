Tragiczny pożar na ogródkach działkowych. Wydobyto dwa ciała

W sobotę (1 sierpnia) przed godz. 23:00 doszło do pożaru altany na terenie rodzinnych ogródków działkowych przy ulicy Meteorytowej w Gdańsku. W zdarzeniu zginęły dwie osoby, a kolejne trzy trafiły do szpitala. Informację o pożarze podał jako pierwszy lokalny serwis trojmiasto.pl, powołując się na relacje czytelników.

Doniesienia potwierdził mł. asp. Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Gdańsk. Strażacy odkryli zwęglone ciała

"Przed godz. 23:00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Gdańsku wpłynęło zgłoszenie o prawdopodobnym wybuchu gazu i pożarze na terenie ROD. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy z JRG 1 oraz Oficera Operacyjnego KM PSP. Strażacy na miejscu zastali całkowicie zawaloną murowaną altanę objętą pożarem. W altanie oraz w jej pobliżu odnaleziono kilka butli z gazem. Bezpośredni dojazd do obiektu był utrudniony, stąd linię gaśniczą rozwijano przez ok. 100 m" – opisała w komunikacie umieszczonym na Facebooku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

facebook

"W momencie dojazdu PSP na zewnątrz znajdowały się 2 poszkodowane, przytomne kobiety, którym pierwszej pomocy udzielali sąsiedzi i osoby postronne. Poszkodowanych przejęli obecni na miejscu ratownicy z PRM, natomiast strażacy równolegle prowadzili intensywne działania gaśnicze. Po pewnym czasie do ratowników zgłosiła się kolejna kobieta z objawami zawału – jedna z osób postronnych. W czasie prowadzonych działań gaśniczych strażacy odnaleźli w piwnicy obiektu 2 ofiary śmiertelne tego zdarzenia: kobietę ok. 56 lat i mężczyznę ok. 61 lat" – przekazano. Pożar został ugaszony, a miejsce zdarzenia zabezpieczono do dalszych czynności procesowych.

Czytaj też:

Wrocław: Nożownik z Ukrainy zaatakował Polkę. Kobieta jest w stanie krytycznym Czytaj też:

Śmiertelne potrącenie w Suwałkach. Podejrzany zatrzymany na granicy