Program znika z anteny po 23 latach. Emocjonalne pożegnanie

Ostatni odcinek programu "Interwencja" został wyemitowany na antenie Polsatu 31 lipca. W ostatnim wydaniu formatu prowadzonego przez Michała Bebłę pojawił się też Rafał Zalewski, jeden z głównych twórców "Interwencji".

– Dziękujemy państwu za 23 lata wspólnych interwencji – mówił Bebło. – Uczucie, które mi teraz towarzyszy, to przede wszystkim duma. Jestem tu od pierwszego odcinka i mogę śmiało powiedzieć, że spotkałem tutaj najlepszych fachowców w Polsce, najlepszych dziennikarzy. Praca z tobą to był wielki zaszczyt – zwrócił się Zalewski do Michała Bebły.

Dziennikarz podziękował również widzom. – Mam 44 lata, łatwo policzyć, że "Interwencja" to więcej niż połowa mojego życia, całe życie zawodowe. Bardzo państwu dziękuję, że wpuszczaliście nas każdego dnia do swoich domów. Cieszę się, że w tak wielu przypadkach udało nam się pomóc wam rozwiązać problemy, które wydawały się nierozwiązywalne – wskazywał Rafał Zalewski.

– Mówi się, że ostatni zawsze gasi światło. Dzisiaj mnie przypadła ta smutna powinność, dlatego pozwolę sobie zakończyć słowami wiersza Agnieszki Osieckiej: "To i to, szyk i bzik. Rapete, papete – pstryk" – powiedział Zalewski, a po jego słowach światło w studiu zgasło.

"Formuła się wyczerpała"

"Interwencja" była popularnym magazynem reporterskim Telewizji Polsat, zajmującym się sprawami społecznymi: krzywdą zwykłych ludzi, konfliktami z urzędami, nieuczciwymi pracodawcami, problemami konsumentów i dramatycznymi historiami rodzin. Widzowie mogli zgłaszam propozycje tematów do produkcji. Polsat zakończył program po 23 latach emisji. Stacja tłumaczyła decyzję tym, że dotychczasowa formuła programu "wyczerpała swój potencjał".

Program był emitowany od poniedziałku do piątku, zwykle około godziny 16:15.

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