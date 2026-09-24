Lisicki: Absurdalne wystąpienie szefowej KE. Ziemkiewicz: Przypomina późny etap komunizmu

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła 16 września w Parlamencie Europejskim w Strasburgu coroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej. Szefowa KE podsumowała działania Unii i przedstawiła priorytety na kolejne miesiące. Von der Leyen mówiła m.in. o gospodarce i konkurencyjności UE, bezpieczeństwie i obronności, dalszym wsparciu dla Ukrainy oraz migracji. Zapowiedziała również utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Sporo miejsca w swoim wystąpieniu poświęciła polityce klimatycznej.

Von der Leyen: Europa będzie realizowała cele klimatyczne

Szefowa KE przekonywała, że tegoroczne lato było "chwilą prawdy", jeśli chodzi o zmiany klimatu. Jak wskazywała, spłonęło 660 tys. hektarów ziemi, utracono około 12 mln ton upraw, a podczas fal upałów odnotowano ponad 35 tys. dodatkowych zgonów.

Przewodnicząca KE stwierdziła również, że Europa ociepla się dwa razy szybciej niż wynosi średnia globalna. Zapowiedziała, że Komisja Europejska przedstawi ramy działań na rzecz odporności na zmiany klimatu. Wymieniła w tym kontekście m.in. uprawy odporne na suszę, ochronę przeciwpowodziową i energooszczędne systemy chłodzenia.