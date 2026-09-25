Książka "Rozbiory. Jak sąsiedzi rozerwali Pierwszą Rzeczpospolitą" Jacka Komudy już w sprzedaży

"Rozbiory" rozwijają temat rozpoczęty w wydanym rok temu "Upadku. Jak straciliśmy Pierwszą Rzeczpospolitą". Tam Komuda skupiał się przede wszystkim na kryzysach wewnętrznych państwa oraz decyzjach jego władców i elit. Tym razem szerzej opisuje działania obcych państw, które w różnych okresach próbowały Polskę osłabiać, podporządkowywać i wykorzystywać jej problemy do realizacji własnych interesów.

Historia zaczyna się wcześniej niż w 1772 roku

Opowieść Komudy obejmuje niemal całe dzieje polskiej państwowości – od czasów pierwszych Piastów po ostateczny rozbiór Rzeczypospolitej w 1795 roku. Autor szuka odpowiedzi na pytanie, kiedy Polska zaczęła przeszkadzać sąsiadom na tyle, że jej ziemie stały się przedmiotem ich politycznych planów i porozumień.

W książce opisuje zarówno wcześniejsze projekty podziału kraju, jak i stopniowe zwiększanie wpływu obcych dworów na sprawy Rzeczypospolitej. Są wśród nich ingerencje w wybór władców, próby oddziaływania na sejm i polskie stronnictwa oraz porozumienia zawierane ponad głowami Polaków.

Szczególnie dużo miejsca Komuda poświęca XVIII wiekowi: rosnącej pozycji Rosji, konfederacji barskiej, pierwszemu rozbiorowi, ale także próbom naprawy państwa – reformom Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja – oraz wydarzeniom, które ostatecznie doprowadziły do likwidacji Rzeczypospolitej.

"Rozbiory stanowią do dziś traumę narodową Polaków. Zupełnie słusznie, gdyż ich efektem były zawsze ogromne cierpienia, nędza i zacofanie cywilizacyjne różnych regionów kraju" – pisze Jacek Komuda.

Autor nie pomija błędów popełnianych przez część polskich elit ani przypadków szukania pomocy za granicą w wewnętrznych sporach. Jednocześnie pokazuje, że ostateczny podział Rzeczypospolitej był decyzją sąsiednich mocarstw, które wykorzystały osłabienie państwa do realizacji własnych celów.

Komuda wraca do Rzeczypospolitej szlacheckiej

Jacek Komuda jest pisarzem i historykiem specjalizującym się w dziejach Rzeczypospolitej szlacheckiej. Od lat popularyzuje historię Polski, opisując nie tylko najważniejsze wydarzenia, ale również mniej znane postaci, obyczaje i epizody z przeszłości.

Jest laureatem Nagrody im. Tomasza Merty "Między literaturą a historią" oraz Statuetki Strażnika Pamięci w kategorii "Twórca". Jego książki są regularnie wznawiane. Sam Komuda bierze również udział w rekonstrukcjach historycznych jako XVII-wieczny husarz, pancerny i lisowczyk.

"Upadek" i "Rozbiory" tworzą razem szerszą opowieść o losach państwa, które należało do największych w ówczesnej Europie, a pod koniec XVIII wieku zostało wymazane z jej mapy.

Fabryka Słów rozwija linię historyczną

"Rozbiory" ukazują się nakładem Fabryki Słów. Wydawnictwo kojarzone przede wszystkim z literaturą fantastyczną od lat publikuje również książki historyczne i publicystyczne. W jego katalogu, obok "Upadku" Jacka Komudy, znajdują się także publikacje m.in. Rafała A. Ziemkiewicza.

Przy okazji premiery warto wrócić również do zeszłorocznego spotkania Jacka Komudy z Rafałem A. Ziemkiewiczem, podczas którego autorzy rozmawiali o przyczynach upadku Pierwszej Rzeczypospolitej.

"Rozbiory. Jak sąsiedzi rozerwali Pierwszą Rzeczpospolitą" Jacka Komudy miały premierę 23 września 2026 roku. Książka jest już dostępna w sprzedaży.