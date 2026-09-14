Przydacz zwrócił się do Tuska. "Łupi Polaków każdego dnia"

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, przypomniał we wpisie na platformie X, że jesienią 2022 roku, kiedy rządził PiS, a premierem był Mateusz Morawiecki, „baryłka ropy dochodzi do 460 zł (szczyt wojny na Ukrainie) a benzyna na stacjach 6,7 zl/l”.

"A dziś (rządzi Tusk) baryłka jest po 400 zł (Iran) a benzyna jest po 8 zł" – zauważył.

Przydacz pyta Tuska, kiedy przestanie łupić Polaków

Marcin Przydacz podkreślił, że "było 460 zł/baryłkę i 6,7 zł/l, a dziś po 400 zł i jest po 8 zł/l".

"Czy pan premier przestanie w końcu zaklejać swoją dziurę budżetową łupiąc Polaków każdego dnia?" – zapytał.

Rekordowe ceny paliw. Diesel najdroższy w historii

W tym tygodniu wszystkie ceny paliwa mogą zdrożeć. Za Pb95 zapłacimy maksymalnie 7,99 zł za litr, a za diesla – od 8,94 zł do nawet 9,07 zł za litr. Zdaniem analityków serwisu e-petrol stacje paliw wkraczają w czas bezprecedensowych podwyżek cen.

W minioną środę litr oleju napędowego kosztował na polskich stacjach benzynowych średnio 8,75 zł, czyli o 36 gr więcej, niż tydzień wcześniej. Litr 95-oktanowej benzyny bezołowiowej podrożał natomiast w ciągu tygodnia o średnio 26 gr – do 7,89 zł. O 6 gr wzrosła przeciętna cena litra LPG, który w środę kosztował 2,95 zł. Analitycy e-petrol.pl podkreślają, że zarejestrowana w środę średnia cena diesla jest najwyższą w historii notowań portalu.

Rząd zakończył pakiet CPN

1 września rząd zakończył pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), który został wprowadzony na okres ostatnich tygodni wakacji szkolnych, czyli od 17 do 31 sierpnia. Po zakończeniu pakietu CPN ceny paliw poszybowały w górę. W ramach programu obniżono stawkę podatku VAT na niektóre paliwa, w szczególności benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Równocześnie obowiązywały ceny maksymalne, ogłaszane przez ministra energii.

Baryłka ropy znów podrożała

W poniedziałek bardzo podrożała baryłka ropy. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na październik jest na NYMEX w Nowym Jorku po 102,45 USD, czyli więcej o 2,40 proc. Z kolei Brent na ICE na listopad jest wyceniana po 106,97 USD za baryłkę – więcej o 2,26 proc.

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