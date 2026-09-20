Dłużnicy w tarapatach
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Świat
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Dłużnicy w tarapatach

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Goldman Sachs, zdjęcie ilustracyjne
Goldman Sachs, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP/EPA / JUSTIN LANE
GLOBALNE OCHŁODZENIE Rentowności obligacji rządowych USA osiągnęły poziomy niewidziane od globalnego kryzysu finansowego w 2007 r.

Obligacje 30-letnie nie były zaś na takich poziomach od dekad.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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