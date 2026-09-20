Dłużnicy w tarapatach

GLOBALNE OCHŁODZENIE Rentowności obligacji rządowych USA osiągnęły poziomy niewidziane od globalnego kryzysu finansowego w 2007 r.
Obligacje 30-letnie nie były zaś na takich poziomach od dekad.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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