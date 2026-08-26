Oto rachunek za weta Nawrockiego? Pałac prezydencki odpowiada

Ministerstwo Finansów wyliczyło, że tylko sześć wet prezydenta Karola Nawrockiego może kosztować budżet państwa ponad 8 mld zł.

— Rządzący przygotowali buble prawne, niezgodne z Konstytucją. A Prezydent RP jako strażnik Konstytucji ma obowiązek dbać o przestrzeganie prawa. Stąd weta jako hamulec dla złego prawa lub wnioski do Trybunału Konstytucyjnego — stwierdził w rozmowie z "Faktem" rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Polityk dodaje, że "można odnieść wrażenie", że niektóre z ustaw pisano z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji. Leśkiewicz podkreśla, że za "fatalny stan finansów publicznych" odpowiada minister finansów Andrzej Domański.

– Próba obarczenia Pana Prezydenta odpowiedzialnością za kondycję finansów państwa jest nieudolną manipulacją mającą na celu odwrócenie uwagi od afer wywoływanych przez koalicję rządzącą, o których codziennie informują media – dodaje.

Rzecznik Karola Nawrockiego podkreślił, że prezydent oczekuje od rządzących dobrze przygotowanych ustaw, które będą honorować porządek prawny w Polsce. Wówczas, stwierdził Leśkiewicz, prezydent nie będzie musiał ich wetować.

Ministerstwo Finansów twierdzi, że sześć wet Nawrockiego kosztowało ponad 8 mld zł

"Rzeczpospolita" opisała, że największy skutek finansowy, według resortu finansów, ma weto prezydenta wobec ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w 2026 rok. przy wytwarzaniu i obrocie niektórymi paliwami ciekłymi. Ministerstwo szacuje ubytek dochodów z tego tytułu na 3,8 mld zł.

Drugie jest weto Karola Nawrockiego dotyczące ustawy podnoszącej akcyzę na alkohol. Według wyliczeń Ministerstwa Finansów oznacza ono 1,8 mld zł niższych dochodów budżetowych.

Kolejne 1,2 mld zł miałoby nie trafić do budżetu w związku z zawetowaniem przepisów przewidujących objęcie obrotu betonem systemem SENT, czyli systemem monitorowania przewozu i obrotu towarami.

Na 900 mln zł resort finansów oszacował skutki weta wobec podwyżki opłaty cukrowej – z 50 do 70 groszy. Zawetowanie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ma kosztować budżet 200 mln zł, a brak podwyżki podatku dochodowego od wygranych – 140 mln zł.

Łącznie daje to 8,04 mld zł potencjalnie niższych dochodów budżetu w 2026 rok.

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