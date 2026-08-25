Nawrocki zdecydował. Oto, co Polacy myślą o ruchu Nawrockiego ws. "lex szarlatan"

Karol Nawrocki nie podpisał ustawy określanej jako „lex szarlatan” i skierował ją przed podpisaniem do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy mają wejść w życie dopiero po rozstrzygnięciu przez Trybunał, czy są zgodne z konstytucją. Z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że zwolenników i przeciwników decyzji prezydenta jest niemal dokładnie tyle samo.

Decyzję prezydenta zdecydowanie pozytywnie ocenia 19,4 proc. badanych, a kolejne 24,3 proc. ocenia ją raczej pozytywnie. Łącznie daje to 43,7 proc. respondentów, którzy mają pozytywny stosunek do decyzji głowy państwa.

Nieznacznie większa grupa badanych wyraża natomiast opinię przeciwną. Raczej negatywnie decyzję ocenia 12,7 proc. ankietowanych, natomiast zdecydowanie negatywnie – 32,3 proc. Łącznie negatywnie wypowiada się więc 45 proc. uczestników badania.

11,3 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie ocenić decyzji prezydenta lub odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

Różnica między ocenami negatywnych a pozytywnymi wynosi 1,3 pkt proc. Jednocześnie uwagę zwraca wysoki odsetek osób, które zdecydowanie negatywnie oceniają decyzję Karola Nawrockiego – to największa pojedyncza grupa w badaniu.

Prezydent złożył projekt ustawy "lex szarlatan"

W piątek szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki poinformował, że prezydent złożył własny projekt ustawy "lex szarlatan".

Jedna z propozycji, która znalazła się w projekcie prezydenta, to do 15 lat więzienia za pseudomedyczne praktyki, które doprowadziły do śmierci pacjenta. Ponadto prezydencki projekt przewiduje karę do trzech lat więzienia, jeśli na skutek działań osoby nieposiadającej uprawnień medycznych osoba, która zaprzestanie lub nie podejmie leczenia zaleconego przez lekarza, będzie narażona na "bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu". W projekcie przewidziano też karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności, jeśli na skutek działania sprawcy dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a od 3 do 15 lat więzienia, gdy dojdzie do śmierci.

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