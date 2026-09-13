Polacy chcą w tej sprawie kompromisu Tuska i Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki 11 czerwca po raz trzeci zawetował przepisy rządowej ustawy o rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki przekonywał, że rząd zamiast realnie rozwiązać problem "z uporem maniaka uprawia walkę z »kryptocieniem«". Przy wcześniejszych wetach prezydent argumentował, że zaproponowane przez rząd przepisy nadregulują rynek i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Przeciwnego zdania była strona rządowa, która argumentowała, że nowe regulacje mają pomóc w walce z nadużyciami na tym rynku i mają chronić konsumentów.

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, poinformował we wtorek rano, że "w imieniu pana prezydenta, dzisiaj rano został złożony drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów".

Polacy chcą kompromisu

Jak wynika z sondażu SW Research Polacy chcą, aby rząd i prezydent zawarli kompromis w sprawie kryptowalut. Takie stanowisko prezentuje 51,8 proc. badanych.

15,6 proc. respondentów uważa, że Karol Nawrocki powinien podpisać przedstawioną mu przez rząd ustawę. 14,1 proc. jest zdania, że to rząd powinien ustąpić i zgodzić się na rozwiązania zaproponowane przez Pałac Prezydencki. Spora część badanych, bo 18,5 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

– Największe poparcie dla przyjęcia wspólnego projektu ustawy dotyczącej kryptowalut odnotowano wśród mieszkańców miast do 20 tys. mieszkańców (58 proc.) oraz miast liczących 200–499 tys. mieszkańców (59 proc.). Z kolei zgoda prezydenta na projekt rządowy cieszyła się największym poparciem wśród mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców (20 proc.), natomiast zgoda rządu na projekt prezydenta – wśród mieszkańców miast liczących 200–499 tys. mieszkańców (18 proc.) – powiedział Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 8-9 września 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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