Na to świadczenie rząd przeznaczy więcej pieniędzy. Dostaje je wielu Polaków

Ministerstwo Finansów przygotowało rozwiązanie umożliwiające zwiększenie dotacji do Funduszu emerytalno-rentowego. Tymczasem od 1 stycznia 2027 r. renta wdowia stanie się jeszcze korzystniejsza – udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc.

Projekt Ministerstwa Finansów został w piątek wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zakłada możliwość przekazania dodatkowych pieniędzy z budżetu państwa na zwiększenie dotacji do Funduszu emerytalno-rentowego.

Środki mają pochodzić m.in. z wydatków budżetowych zablokowanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Takie blokady mogą być stosowane m.in. w przypadku stwierdzenia niegospodarności czy nadmiaru środków w określonych jednostkach.

Powodem zmian jest większe, niż przewidywano, zainteresowanie rentą wdowią wśród osób pobierających świadczenia rolnicze.

– Wyższa niż planowano liczba świadczeniobiorców generuje wzrost kosztów Funduszu emerytalno-rentowego. W planie finansowym Funduszu emerytalno-rentowego na 2026 r. na wypłatę renty wdowiej zaplanowano kwotę 351,958 mln zł, która okazuje się niewystarczająca – poinformowano.

Problem z oszacowaniem wydatków miał wynikać m.in. z trudności w określeniu liczby osób uprawnionych do rolniczych emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy, które jednocześnie mogą skorzystać z renty wdowiej.

Renta wdowia dla prawie miliona osób

Skala programu jest duża. Według danych ZUS w czerwcu 2026 r. rentę wdowią pobierało 993,4 tys. osób, a od uruchomienia rozwiązania przynajmniej jedną wypłatę otrzymało około 1,1 mln wdów i wdowców. W pierwszej połowie roku na świadczenia przeznaczono ponad 22,8 mld zł.

Renta wdowia nie jest odrębnym świadczeniem. Pozwala na łączenie własnej emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku.

Obecnie uprawniony może otrzymywać jedno świadczenie w całości oraz 15 proc. drugiego. Przeciętna łączna wypłata w czerwcu wyniosła 3949,43 zł, a średnia kwota wynikająca z doliczenia 15 proc. drugiego świadczenia – 379,10 zł.

Duża zmiana od 1 stycznia 2027 roku

Od początku przyszłego roku zasady staną się korzystniejsze dla świadczeniobiorców. Od 1 stycznia 2027 r. do pełnego świadczenia będzie można otrzymywać już 25 proc. drugiego zamiast obecnych 15 proc.

Nie oznacza to jednak zniesienia górnego limitu wypłat. Łączna kwota świadczeń pobieranych w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie limit wynosi 5935,47 zł brutto. Jeśli suma świadczeń jest wyższa, wypłata zostaje odpowiednio pomniejszona.

Prawo do renty wdowiej przysługuje po spełnieniu kilku warunków. Kobieta musi mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat. Konieczne jest również pozostawanie we wspólności małżeńskiej do śmierci współmałżonka oraz nabycie prawa do renty rodzinnej odpowiednio nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lub 60 lat. Uprawniony nie może także pozostawać w nowym małżeństwie.

Projekt umożliwiający przekazanie dodatkowych pieniędzy na wypłaty ma zostać przyjęty przez rząd w III kwartale 2026 r.

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