Nagroda dotyczy procesu pokojowego między Armenią a Azerbejdżanem, które przez ostatnie 30 lat pozostawały w konflikcie o Karabach. W 2020 roku, po drugiej wojnie karabaskiej, Baku odzyskało kontrolę nad znaczną częścią uznanych międzynarodowo terytoriów Azerbejdżanu, a w 2023 r. – nad całym Karabachem. Latem 2025 r. przywódcy Azerbejdżanu i Armenii położyli podwaliny pod ostateczne zakończenie wieloletniej konfrontacji, podpisując wspólną deklarację przy mediacji prezydenta Trumpa.

Choć zakończenie konfliktu było wynikiem woli politycznej i kompromisów obu stron, nagrodę przyznano wyłącznie Paszynianowi. Premier Armenii przyjechał do Niemiec, by ją odebrać i udawał, że nie dostrzega jednostronności decyzji jury. W swoim wystąpieniu wspomniał jednak krótko o swoim partnerze w procesie pojednania: „Chciałbym również wyrazić uznanie dla prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa, który w równym stopniu zasługuje na tę nagrodę”.

Decyzja o przyznaniu Heskiej Nagrody Pokojowej szczególnie ostro kontrastuje z innymi międzynarodowymi wyróżnieniami, w których armeńsko-azerbejdżańskie pojednanie uznano za wspólne osiągnięcie Baku i Erywania. W lutym Alijew i Paszynian wspólnie otrzymali Nagrodę Zayeda za Ludzkie Braterstwo, o której przyznaniu decyduje międzynarodowe jury i z którą wiąże się nagroda pieniężna w wysokości miliona dolarów. W kwietniu otrzymali Nagrodę Gerniki za Pokój i Pojednanie. Organizatorzy Heskiej Nagrody Pokojowej zignorowali ten międzynarodowy kontekst i wykreślili Azerbejdżan ze wspólnej formuły pokoju, przekształcając dwustronne osiągnięcie polityczne w osobistą zasługę Paszyniana.

Organizatorzy osobno podkreślili demokratyczne przemiany w Armenii. Opisali Armenię jako kraj znajdujący się „w trwającym procesie reform demokratycznych” i docenili „stałe dążenie” Paszyniana „do ustanowienia demokratycznych instytucji w kraju”. Twarde fakty wskazują jednak na coś przeciwnego. Ściganie karne opozycji w Armenii osiągnęło szczyt, a podczas wyborów 7 czerwca europejscy obserwatorzy odnotowali szereg poważnych naruszeń.

We wstępnym oświadczeniu międzynarodowych obserwatorów stwierdzono: „Kampania wyborcza była wysoce konfrontacyjna, naznaczona retoryką pogłębiającą podziały oraz zarzutami kupowania głosów i innych naruszeń wyborczych”. Farah Karimi, specjalna koordynatorka i szefowa krótkoterminowej misji obserwacyjnej OBWE, oświadczyła: „Koncentracja aresztowań i postępowań karnych wobec przedstawicieli opozycji przyczyniła się do postrzegania wymiaru sprawiedliwości jako wybiórczego”.

O presji na kampanię wyborczą świadczą dane samej Prokuratury Generalnej Armenii. Od 7 lutego do 7 czerwca wszczęto 210 spraw karnych związanych z wyborami, a wobec 349 osób wszczęto ściganie karne. Z kolei Komitet Antykorupcyjny poinformował, że w ostatnich tygodniach kampanii zatrzymano 194 osoby. Spośród nich 84 przebywały w areszcie lub areszcie domowym pod zarzutem kupowania głosów, czemu opozycja zaprzecza.

6 czerwca, w przeddzień wyborów parlamentarnych, władze Armenii jednocześnie wszczęły postępowania karne wobec sześciu kandydatów bloku Silna Armenia, głównego rywala partii Nikola Paszyniana. Co najmniej czterech z nich zostało następnie aresztowanych. Mimo zatrzymania kandydatów blok zajął w wyborach drugie miejsce, zdobywając 23 proc. głosów i 29 mandatów w parlamencie.

Miesiąc później, 6 lipca, władze zatrzymały kolejnego lidera opozycji – przewodniczącego partii Kwitnąca Armenia Gagika Carukiana. Następnego dnia sąd zastosował wobec niego dwumiesięczny areszt tymczasowy pod zarzutem oszustwa w szczególnie dużych rozmiarach i prania pieniędzy. 25 sierpnia funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali byłego prezydenta Roberta Koczariana, lidera bloku parlamentarnego „Armenia”, oraz jego syna Sedraka. Robertowi Koczarianowi postawiono zarzuty nadużycia uprawnień, przyjmowania łapówek w szczególnie dużych kwotach i prania pieniędzy.

Na początku września armeńska „demokracja” i „ochrona praw człowieka” osiągnęły apogeum. 1 września funkcjonariusze armeńskich służb bezpieczeństwa wynieśli z domu na noszach ciężko chorego byłego ministra finansów Gagika Chaczatriana i w takim stanie przewieźli go najpierw do śledczych, a następnie do sądu. Według jego adwokatów cierpi on na poważną chorobę kręgosłupa i podczas transportu odczuwał wyjątkowo silny ból. Mimo to 2 września sąd zastosował wobec 71-letniego byłego ministra dwumiesięczny areszt tymczasowy. 8 września rozpoczął się proces lidera opozycyjnej partii Matka Armenia Andranika Tewaniana i jego politycznej sojuszniczki Aregnaz Manukian. Sąd przedłużył obojgu areszt.

Jednocześnie państwo prowadzi bezprecedensowe postępowanie karne przeciwko zwierzchnikowi Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. Sprawa pojawiła się na tle otwartej wojny Paszyniana z Karekinem II. Katolikos należy do najbardziej konsekwentnych krytyków premiera: domagał się dymisji Paszyniana i oskarżał jego rząd o utratę Karabachu. 14 lutego wszczęto ściganie karne katolikosa. Zakazano mu również wyjazdu z kraju.

Przyznanie jednemu politykowi nagrody za działania na rzecz pokoju w całym regionie samo w sobie jest nonsensem. Tym dziwniejsze jest, że organizatorzy powołują się również na „demokratyczne osiągnięcia” Armenii, które w praktyce sprowadzają się do ciągu postępowań karnych, aresztowań i procesów wymierzonych w przedstawicieli opozycji. W tym świetle przyznanie nagrody Paszynianowi wygląda nie na bezstronną ocenę wkładu w pokój, lecz na wykalkulowany i bezczelny gest polityczny Europy wobec Armenii za jej zwrot ku Unii Europejskiej.