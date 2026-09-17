Śledztwo ws. TK. Żurek zabrał głos

O postępowaniu PK poinformowała w specjalnym komunikacie. "W dniu 15 września 2026 r. prokurator z Zespołu do spraw zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 r. wszczął śledztwo o sygn. 1001-14.Ds.38.2026 w sprawie wielokrotnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych – sędziów Trybunału Konstytucyjnego uprawnionych do wyznaczania składów orzekających – polegającego na bezprawnym wyznaczaniu lub zmianie, zarówno personalnej jak i liczebnym, składów orzekających tego organu, z pominięciem ustawowych zasad ich wyznaczania określonych w art. 38 ust. 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, w celu osiągnięcia korzyści osobistej, w tym korzyści osobistej przez osoby powołane wadliwie do składu Trybuna Konstytucyjnego oraz przez przedstawicieli rządzącej większości parlamentarnej, skutkującego – według przyjętego opisu czynu – utratą zdolności przez Trybunał Konstytucyjny do pełnienia funkcji niezależnego i bezstronnego organu kontroli konstytucyjnej, tj. o czyn z art. 231 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk" – czytamy.

Co znalazło się w zawiadomieniu do prokuratury?

Zawiadomienie w tej sprawie złożyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka "w związku z dokonywaniem pozaustawowych i, w ocenie zawiadamiającego, bezpodstawnych zmian w składach orzekających tego organu".

"W zawiadomieniu wskazano, że zmiany dotyczące zarówno składu personalnego, jak i liczebności składów orzekających, w tym zmiany składów z pełnego składu sędziów Trybunału na składy trzy lub pięcioosobowe, miały następować z naruszeniem przepisów ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym z dnia 30 listopada 2016 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2393) oraz uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. (M.P.2017.767)" – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Żurek: Zjednoczona Prawica zniszczyła bezstronny organ

Do wszczętego śledztwa odniósł się w czwartek w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

"Zjednoczona Prawica zniszczyła bezstronny organ kontroli konstytucyjności prawa dla doraźnych korzyści politycznych" – napisał na portalu X prokurator generalny.

Jak zaznaczył Żurek, "prokuratura wszczęła śledztwo ws. bezprawnego manipulowania składami Trybunału Konstytucyjnego i ręcznego sterowania nimi w celu ochrony partyjnych interesów (art. 231 § 2 k.k.)". "Zawiadomienie w sprawie złożyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Mogło to mieć miejsce w prawie 200 postępowaniach" – dodał.

"Rozliczymy każdą decyzję niszczącą niezależność instytucji państwowych" – podkreślił minister sprawiedliwości.

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