O uległości

W poniedziałek, 7 września, Wieża Eiffla była zamknięta z powodu strajku pracowników. Protestowali przeciwko wykluczeniu kobiet z pracy dwa dni wcześniej, w sobotę, z powodu wizyty hinduistycznych mizoginów z Indii. Panowie przybyli do Francji z powodu otwarcia hinduskiej świątyni w Bussy-Saint-Georges pod Paryżem. To pierwsza tradycyjna świątynia hinduska we Francji zbudowana z indyjskiego kamienia według klasycznych zasad architektury.