O uległości

PIECZEŃ RZYMSKA Wiele z tego, co opisał Michel Houellebecq w słynnej powieści „Uległość” (2015 r.) o islamizacji Francji, kryzysie europejskiej tożsamości i rozpadzie systemu wartości, zaczyna dziać się naprawdę.
W poniedziałek, 7 września, Wieża Eiffla była zamknięta z powodu strajku pracowników. Protestowali przeciwko wykluczeniu kobiet z pracy dwa dni wcześniej, w sobotę, z powodu wizyty hinduistycznych mizoginów z Indii. Panowie przybyli do Francji z powodu otwarcia hinduskiej świątyni w Bussy-Saint-Georges pod Paryżem. To pierwsza tradycyjna świątynia hinduska we Francji zbudowana z indyjskiego kamienia według klasycznych zasad architektury.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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