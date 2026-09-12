Wypadek pociągu we Francji. Służby podejrzewają zamach

Do wypadku doszło w piątek, krótko przed godz. 20, w pobliżu miejscowości Cléon w Normandii, w północnej części Francji. Skład kursujący na trasie z Rouen do Caen przewoził łącznie 186 osób.

W zdarzeniu ucierpiało 44 pasażerów. Wśród poszkodowanych znalazła się 18-letnia kobieta, której stan lekarze określili jako krytyczny. Została ona przewieziona do szpitala. Pozostałych podróżnych skierowano do specjalnie przygotowanego dla nich miejsca w Cléon.

W działaniach ratunkowych uczestniczyło ponad 130 strażaków oraz pięć zespołów ratownictwa medycznego.

Służby: To mógł być sabotaż

Jak wynika z informacji przekazanych AFP przez źródła policyjne, śledczy biorą pod uwagę możliwość, że do wypadku mogło dojść w wyniku sabotażu. Na torowisku znaleziono bowiem fragment szyny. Według wstępnych ustaleń pociąg miał na niego najechać, co mogło doprowadzić do jego wykolejenia.

Przewoźnik poinformował AFP, że uszkodzony skład będzie można podnieść i usunąć z miejsca zdarzenia dopiero po uzyskaniu zgody prokuratora. Służby nadal prowadzą czynności, których celem jest dokładne ustalenie przyczyn wykolejenia.

"Wciąż się trzęsę"

Jeden z pasażerów, 24-letni Louis, opowiedział radiu ICI Normandie o chwili zdarzenia. Jak relacjonował, początkowo poczuł kilka lekkich wstrząsów, które po kilku sekundach gwałtownie się nasiliły. – Szyby częściowo popękały, a do wagonu wpadały kamienie z torowiska. To było naprawdę przerażające. Wciąż się trzęsę – mówił.

Wykolejenie pociągu doprowadziło do poważnych zakłóceń w ruchu kolejowym. Jeszcze w sobotni poranek na miejscu pracowały służby, choć część połączeń została już przywrócona. Dla pasażerów podróżujących na trasie Rouen–Caen uruchomiono komunikację zastępczą w postaci autobusów.

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