Wspiął się na dach Varso Tower bez zabezpieczeń. Czekała na niego policja

W niedzielę przed godz. 8:00 rano policjanci z Woli zostali zaalarmowani przez ochronę wieżowca Varso Tower, że po zewnętrznej ścianie budynku wspina się mężczyzna. Jak się okazało, to 26-letni obywatel Francji.

– Mężczyzna wszedł na dach, gdzie czekali na niego policjanci i strażacy z grupy wysokościowej. Mężczyzna dotarł na górę cały i zdrowy – relacjonował młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, cytowany przez TVN24. Miejsce zdarzenia zabezpieczali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony.

26-latek został zatrzymany i pozostaje w dyspozycji policji. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia, po czym zdecydują, czy Francuz może ponieść konsekwencje prawne.

Stacja TVN24 przypomniała, że to nie pierwszy taki incydent. 27 września 2025 r. inny Francuz, 24-letni wspinacz Titouan Leduc, również wszedł na elewację Varso Tower bez zabezpieczeń. Dotarł na dach na wysokość 230 metrów (53. piętro), gdzie od razu zatrzymała go policja. Usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego.

Varso Tower. Najwyższy budynek w UE

Varso Tower wchodzi w skład kompleksu budynków biurowych na warszawskiej Woli, na rogu ulicy Chmielnej i alei Jana Pawła II. Wieżowiec liczący 310 metrów jest najwyższym budynkiem nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej.





Wysokość iglicy Varso Tower wynosi 80 metrów, waży ona 53 tony. W 2025 r., na wysokości 230 metrów, został otwarty najwyżej położony w Polsce ogólnodostępny taras widokowy (około dwukrotnie wyżej niż znajdujący się w Pałacu Kultury i Nauki). Tarasy widokowe umieszczono na 49. i 53. piętrze, a tuż pod nimi ulokowano restaurację i bar z widokiem na miasto.

Cały kompleks Varso jest połączony z podziemną galerią dworca Warszawa Centralna. Pod obiektem znajduje się czterokondygnacyjny parking dla około 1100 samochodów, 80 motocykli i 750 rowerów.

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