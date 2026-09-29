Większe dopłaty do prądu. Rząd zdecydował

Pierwotnie przewidywano tylko 50 proc. Informację w tej sprawie przekazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). To efekt wykorzystania przez Polskę możliwości stworzonych przez tymczasowe unijne ramy METSAF (Middle East Crisis Temporary State Aid Framework), przyjęte w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie. Na system wsparcia w latach 2027-2030 przewidziano 4,8 mld zł.

"Dodatkowa osłona dla przedsiębiorstw"

"Sytuacja przemysłu energochłonnego wymaga dziś mocniejszej odpowiedzi. Dlatego wykorzystujemy możliwość czasowego zwiększenia dopłat do energii z 50 do nawet 70 proc. To dodatkowa osłona dla przedsiębiorstw w okresie podwyższonej presji kosztowej, ale jednocześnie wsparcie powiązane z inwestycjami, które mają trwale poprawić ich konkurencyjność" – powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, cytowany w komunikacie.

Pierwotna konstrukcja programu, oparta na CISAF (Clean Industrial Deal State Aid Framework), przewidywała możliwość pokrycia przez pomoc publiczną maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanego zużycia energii elektrycznej. Nowe rozwiązanie pozwala czasowo zwiększyć intensywność pomocy z 50 do 70 proc. Jest to możliwe dzięki przyjęciu przez Komisję Europejską tymczasowych ram pomocy państwa związanych z kryzysem na Bliskim Wschodzie – METSAF, które uzupełniają CISAF. Ramy mają charakter wyjątkowy i czasowy – obowiązują od 1 marca do 31 grudnia 2026 r. Dzięki temu państwa członkowskie mogą zapewnić przedsiębiorstwom większą ochronę w okresie szczególnie silnej presji kosztowej, jednocześnie utrzymując wymóg inwestowania w transformację energetyczną, podano także.

Miliardy złotych dla przedsiębiorstw energochłonnych

Projekt ustawy przewiduje system wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych w latach 2027-2030. Na ten cel zaplanowano 4,8 mld zł:

– 800 mln zł w 2027 r.,

– po 1,6 mld zł w latach 2028-2029 oraz

– 800 mln zł w 2030 r., wymienił resort.

"Pomoc będzie miała charakter czasowy i zostanie powiązana z inwestycjami przedsiębiorstw. Beneficjenci będą zobowiązani do przeznaczenia co najmniej 50 proc. ekwiwalentu otrzymanej pomocy na działania związane m.in. z dekarbonizacją, poprawą efektywności energetycznej, rozwojem OZE, magazynowaniem energii lub zwiększeniem elastyczności poboru energii" – czytamy dalej.

Projekt ustawy przewiduje również zmiany w ustawie o CIT, polegające na czasowym podwyższeniu stawki podatku dla wyodrębnionej grupy podatników uzyskujących niestandardowo znaczące zyski, w szczególności w związku z obecną sytuacją geopolityczną i rynkową. Warunkiem objęcia regulacją będzie przekroczenie progu 50 mln euro przychodów. Zmiana ma zapewnić źródło finansowania projektowanych programów wsparcia dla sektora energochłonnego.

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