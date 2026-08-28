"Wydawał się nie do ruszenia". Zaskakujące słowa Żurka na Campus Polska

Dr Michał Sopiński, pełniący funkcję rektora – komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, zwrócił na uwagę na wypowiedź ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, które padły na tegorocznym Campusie Polska Przyszłości. Minister Żurek był jednym z prelegentów w panelu dotyczącym wymiaru sprawiedliwości. Sopiński opublikował fragment wypowiedzi Żurka i skomentował go na platformie X. Żurek opowiedział, jak "ruszył" Sopińskiego z funkcji rektora, ale na "wyrzucenie go" trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

"Żurek na Campus Polska przyznaje wprost, że próba mojego odwołania to jego polityczna zemsta za to, że stałem i stoję na straży zasady legalizmu i miałem odwagę mówić, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, kiedy inni prawnicy i profesorowie prawa tej odwagi nie mieli" – napisał Sopiński.

Żurek o Sopińskim: Dziki lokator

Sopiński przywołał słowa szefa resortu sprawiedliwości. "Żurek mówi, że moje odwołanie to «eksmisja» i że pozbędzie się mnie jak «dzikiego lokatora». Następnie mówi wprost, że głodzi Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, bo jestem jej Rektorem. Dodatkowo zarzuca mi rzekomą «niepraworządność» i insynuuje że robię złe rzeczy" – zwrócił uwagę.

"Te rzekome «złe rzeczy», to uzyskanie rewelacyjnych wyników w ewaluacji uczelni w roku 2026 i cztery kategorie uprawniające do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Te rzekome «złe rzeczy> to wybudowanie przeze mnie najnowocześniejszego budynku dydaktycznego dla Służby Więziennej w Polsce za prawie 70 mln złotych” – czytamy dalej.

Sopiński zapowiedział szereg zawiadomień

"Ale ja wiem, jaka jest prawda. Te <złe rzeczy» to moje codzienne przypominanie, że w Polsce rządzi bezprawie. Żurku! Strasz dalej! Tymczasem ja składam wniosek do Kancelarii Premiera o Twoje wyłączenie z mojej sprawy, bo jak możesz decydować o moim losie, skoro zioniesz polityczna zemstą" – dodał.

"Dodatkowo zawiadamiam o sprawie prokuraturę, rzecznika praw obywatelskich, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich" – napisał Sopiński.

Campus Polska

Campus Polska Przyszłości to impreza dla młodych aktywistów i działaczy. W wydarzeniu udział biorą również politycy Koalicji Obywatelskiej, samorządowcy związani z KO oraz dziennikarze i artyści sympatyzujący z obecną koalicją rządzącą. Campus jest organizowany od 2021 r. w Olsztynie, na terenie miasteczka akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jego inicjatorami są Rafał Trzaskowski oraz Sławomir Nitras. Wydarzenie w tradycyjnej formie nie odbyło się tylko w 2025 r., po przegranych przez Trzaskowskiego wyborach prezydenckich. Wówczas zrealizowano mniejszy format – Campus Academy.

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