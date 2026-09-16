Obrażał Morawieckiego i Straż Graniczną. Sędzia dostał nowe stanowisko

Krzysztof Chmielewski został zastępcą Piotra Raczkowskiego, szefa Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Funkcję tę pełni od 1 czerwca br.

Do zadań tego wydziału należy m.in. prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez ministra sprawiedliwości zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w obszarze wykonania orzeczeń karnych i cywilnych oraz nad działalnością administracyjną sądów powszechnych w sprawach dotyczących wykonania orzeczeń sądowych i innych aktów prawnych w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

"Kibicował Tuskowi i Koalicji Obywatelskiej"

Sędzia Chmielewski nie ukrywał swoich politycznych sympatii i antypatii. Mateusza Morawieckiego, gdy ten pełnił jeszcze funkcję premiera, nazwał "psychopatycznym naziolem", natomiast działania Straży Granicznej wobec nielegalnych migrantów na wschodniej granicy określił mianem "nieludzkiego bezprawia czynionego przez bandytów na zlecenie bandytów".

"Sędzia Chmielewski kibicował Donaldowi Tuskowi i Koalicji Obywatelskiej przed wyborami w 2023 r., miał też życzyć powodzenia walczącemu wówczas o mandat poselski Romanowi Giertychowi. Kolportował także w mediach społecznościowych wpisy kojarzone z grupą tzw. silnych razem" – zauważył portal Niezalezna.pl.

O Krzysztofie Chmielewskim było głośno w związku z jego działaniami w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Chmielewski wyłączył jednego z sędziów ze składu wyznaczonego do rozpatrzenia rozprawy aresztowej polityka PiS, choć przeciwny temu był Sąd Okręgowy w Warszawie. Chmielewski twierdził jednak, że jest to "neosędzia". Wcześniej sędzia Chmielewski w mediach społecznościowych "zalecał" Marcinowi Romanowskiemu "zmienić leki lub lekarza".

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