Prof. Dudek ostrzega Tuska. "Jak pan chce zostać w Polsce na starość"

W zeszłym tygodniu Wirtualna Polska ujawniła, że 4,5 mln zł pomocy przeznaczonej dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź trafiło do trzech firm z jednej miejscowości na Dolnym Śląsku.

Wśród beneficjentów znalazła się firma męża wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego należącej do KO, która rozdzielała część środków. Dane straży pożarnej i systemów satelitarnych mają nie potwierdzać, że wskazane nieruchomości znalazły się pod wodą. Sprawą zainteresowało się CBA.

Dudek do Tuska: Jak pan chce zostać na starość w Polsce...

Prof. Antoni Dudek ocenia, że ta afera jest co najmniej równie poważna, co afera Szpitala Południowego. – Ja tu wezmę w obronę premiera Tuska w tym sensie, że to była ogromna, nadzwyczajna operacja i w każdej takiej operacji są zaangażowani ludzie, którzy mogą się okazać nieuczciwi. Teraz tylko pytanie, kto to odkrył i dzięki czemu? Bo oczywiście nagłośnił to dziennikarz Wirtualnej Polski, chwała mu za to, ale wiemy także i z innych publikacji, że w tą sprawą od wiosny się zajmuje Centralne Biuro Antykorupcyjne, które nawiasem mówiąc rząd Tuska chciał zlikwidować – stwierdził politolog w programie "Super Expressu".

Wykładowca UKSW podkreśla, że takich podejrzanych osobowości jest w KO "dużo, dużo więcej". Jak dodał, najważniejsze jest pytanie, czy to premier odkryje na swoim zapleczu te "czarne owce", czy będzie czekał, aż to odkryją to media i nagłośnią przed wyborami.

– Także panie premierze, naprawdę, najwyższa pora zabrać się do pracy, jak pan chce przetrwać nie tylko przy władzy, bo to pół biedy, ale jak pan chce zostać na starość w Polsce. Bo stawką pana w tej chwili powoli staje się pana przebywanie na terytorium Polski po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Pan to wie, ja to wiem. Także naprawdę, zalecam nieco więcej zdrowych, rozsądnych działań – mówił.

Prof. Dudek, że obecnie jest ostatni moment dla premiera, aby zareagować na kolejne afery, gdyż za kilka miesięcy – gdy rozpocznie się kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi – będzie już zbyt późno.

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