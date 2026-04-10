Hiszpania na celowniku Izraela. Netanjahu rzuca ciężkie oskarżenia

– Hiszpania zniesławiła naszych bohaterów, żołnierzy Sił Obronnych Izraela, najbardziej moralnej armii na świecie – powiedział Netanjahu, cytowany w piątek (10 kwietnia) przez "Jerusalem Post".

– Nie zamierzam tolerować tej hipokryzji ani wrogości. Nie pozwolę żadnemu państwu prowadzić z nami wojny dyplomatycznej bez natychmiastowego poniesienia za to kary – oświadczy szef izraelskiego rządu.

Nadzór nad rozejmem w Strefie Gazy. Hiszpania wyrzucona

Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar przekonywał, że decyzja, podjęta we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, wynika z "obsesyjnego antyizraelskiego nastawienia rządu hiszpańskiego".

– Obsesyjne antyizraelskie uprzedzenia Hiszpanii pod przywództwem premiera Pedro Sancheza są tak poważne, że kraj ten utracił wszelką zdolność do odgrywania konstruktywnej roli we wdrażaniu planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa i centrum działającego w ramach tego planu – argumentował Saar.

CMCC, będące częścią Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych (CENTCOM), zostało utworzone w październiku 2025 r. w celu nadzorowania zawieszenia broni w Strefie Gazy oraz ułatwienia przepływu międzynarodowej pomocy humanitarnej, zgodnie z planem pokojowym Trumpa.

Jak Sanchez ściągnął na siebie gniew USA i Izraela

Premier Hiszpanii jest jednym z najbardziej zagorzałych przeciwników ataków USA i Izraela na Iran. Określając je jako "lekkomyślne" i "nielegalne", Sanchez ściągnął na siebie gniew amerykańskich i izraelskich przywódców.

Stanowisko Madrytu docenił Iran, który zaoferował Hiszpanii dostęp do Cieśniny Ormuz, po wcześniejszym uzyskaniu zgody władz w Teheranie.

Pod koniec marca Hiszpania zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla amerykańskich samolotów biorących udział w atakach na Iran.

