Twarz premiera Hiszpanii na rakietach Iranu. Reaguje Izrael

Agencja Prasowa Tasnim, powiązania z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), opublikowała zdjęcia pocisków hipersonicznych z wizerunkiem hiszpańskiego premiera Pedro Sancheza i napisami w języku angielskim i perskim.

Zamieszczono na nich cytat przypisywany Sanchezowi, w którym określa on wojnę Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem jako "nielegalną" i "nieludzką". "Dziękujemy, panie premierze" – napisano obok.

MSZ Izraela do premiera Hiszpanii: Jakie to uczucie?

Na propagandowy materiał Teheranu zareagował Izrael. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Tel Awiwie zwróciło uwagę, że słowa premiera Hiszpanii zostały wykorzystane przez reżim.

"Jakie to uczucie wiedzieć, że twoja twarz i twoje słowa pojawiają się na tych pociskach?" – napisało izraelskie MSZ w serwisie X, ostrzegając jednocześnie, że Europa, w tym Hiszpania, znajduje się w zasięgu irańskich rakiet.

twitter

Nie tylko wojna w Iranie. Jak Sanchez naraził się Trumpowi

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez od początku wojny w Iranie otwarcie krytykuje USA i Izrael za łamanie prawa międzynarodowego, co spotkało się z ostrą reakcją prezydenta Donalda Trump, który zapowiedział zerwanie stosunków handlowych z Madrytem.

Na początku marca Hiszpania nie zezwoliła USA na wykorzystanie swoich baz wojskowych, którymi zarządzają wspólnie oba kraje, do przeprowadzania ataków na Iran. – Hiszpańskie bazy nie będą wykorzystywane w tej operacji ani w żadnym celu, który nie jest objęty porozumieniem z USA lub niezgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych – oświadczył szef MSZ Hiszpanii Jose Manuel Albares.

To nie pierwszy zgrzyt na linii Waszyngton-Madryt w ostatnich miesiącach. Podczas szczytu NATO w Hadze w czerwcu 2025 r. Trump zagroził Hiszpanii wyrzuceniem z NATO, jeśli kraj nie zwiększy wydatków na obronność z 2 proc. do 5 proc. PKB.

