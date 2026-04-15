"To nie czas egoizmu; to nie czas partyjniactwa". Czarnek reaguje na ruch Morawieckiego
Przemysław Czarnek, PiS Źródło: PAP / Piotr Polak
Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Na tę wiadomość szybko zareagował Przemysław Czarnek.

Były premier potwierdził, że założył stowarzyszenie. Zrealizował tym samym ogłoszone kilka tygodniu temu zapowiedzi. Inicjatywa Morawieckiego budziła poważny niepokój w Prawie i Sprawiedliwości. Kierownictwo partii, na czele z Jarosławem Kaczyńskim, obawia się, że nowy podmiot na prawej stronie sceny politycznej doprowadzi do rozłamu i podziału w PiS. Morawiecki odpowiada, że jego celem jest wypracowanie oferty programowej, a nie rozbijanie jedności partii.

Czarnek: Naszym przeciwnikiem jest Tusk

Na wiadomość o powstaniu stowarzyszenia zareagował kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. Polityk zamieścił w sieci wpis, w którym przekonywał, że nadrzędnym celem jest pozbawienie władzy obecnej koalicji rządzącej. Wszelkie inicjatywy dzielące obóz PiS tylko przeszkadzają w jego realizacji.

"My, Polacy, mamy przed sobą wielkie zadanie, za którego wykonanie zostaniemy rozliczeni przez dzieci i wnuki: czy w tych trudnych czasach uczynimy Polskę bogatą, bezpieczną i pomyślną. Myśl o tym celu przyświeca mi w polityce od samego początku, ale dziś nabiera szczególnego znaczenia. Geopolityczne zagrożenia, kryzysy, niepewność jutra, przeciwnicy Polski czyhający na jej słabości – to nasza codzienność" – napisał Czarnek.

Były szef MEN stwierdził dalej, że Donald Tusk wgrał wybory w 2023 roku "oszukując i okłamując wyborców", a obecnie "służy dziś sobie, swojej partii i niemiecko-brukselskim interesom". Czarnek przypomniał o palących problemach: niewydolnej służbie zdrowie oraz ogromnym deficycie budżetowym. Dodał, że obecna władza zajmuje się sobą, a nie rządzeniem.

"By zrealizować wizję Polski wielkich prędkości – bogatej, bezpiecznej, nowoczesnej, ale osadzonej na zdrowym rozsądku – musimy z rządu zrzucić balast niekompetencji, sprzedajności i podłości, czyli wyrzucić Tuska z pracy. Dlatego powtarzam: naszym przeciwnikiem jest ten koszmarny rząd. Jest nim Tusk. Zakasałem rękawy i zabrałem się do dzieła. Chcę, żeby jasno to wybrzmiało, Drodzy Patrioci: to nie czas egoizmu; to nie czas partyjniactwa!" – wskazał polityk PiS.

"To czas pracy, jedności i nieodstawiania nogi! Kto chce szukać wrogów na prawicy, kto chce nas dzielić, kto stawia swój interes ponad dobro Polski – ten mojego wsparcia, ani aprobaty nie znajdzie. Ten usłyszy, że to zdrada. Polityka to nie zabawa. To służba dobru wspólnemu i Rzeczpospolitej. Ja wybieram biało-czerwoną i liczę, że pójdziecie z nami do zwycięstwa!" – dodał.

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: X
