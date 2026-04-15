Kto teraz wygrałby wybory prezydenckie? Polacy odpowiedzieli

W sondażu OGB zapytano Polaków, na kogo oddaliby swój głos, gdyby wybory prezydenckie odbywały się teraz. Wyniki pokazują dwóch wyraźnych liderów.

Na pierwszym miejscu znalazł się urzędujący prezydent Karol Nawrocki, na którego chciałoby zagłosować 37,7 proc. respondentów. Drugie miejsce zajął minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z wynikiem 37,1 proc. głosów.

Na trzecim miejscu znalazł się Grzegorz Braun, który zdobył 6,2 proc. wskazań. Tuż za nim uplasował się Sławomir Mentzen, który uzyskał 6,1 proc. głosów badanych. Na dalszych miejscach znaleźli się: Adrian Zandberg (5,8 proc.) Władysław Kosiniak-Kamysz (3,5 proc.), Magdalena Biejat (2,9 proc.), Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (0,7 proc.).

OGB zapytała również, na kogo zagłosowaliby respondenci w II turze wyborów. Nawrocki zdobył w niej 49,08 proc. głosów, a Sikorski – 48,4 proc. wskazań. Odpowiedź "nie wiem" wybrało w tym wariancie sondażu 2,52 proc. badanych.

Badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej zostało zrealizowane w dniach 25 marca – 4 kwietnia 2026 r. metodą CATI na próbie 1000 osób.

Nawrocki powołuje Radę Nowych Mediów

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste powołanie Rady Nowych Mediów, której zadaniem będzie wspieranie działań głowy państwa w obszarze transformacji cyfrowej, funkcjonowania rynku medialnego oraz wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii. W skład organu weszli przedstawiciele "Do Rzeczy" – szef portalu DoRzeczy.pl i publicysta tygodnika Karol Gac oraz publicysta Rafał Ziemkiewicz.

Akty powołania członkom Rady w imieniu prezydenta wręczył zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz. W wydarzeniu uczestniczyli również doradcy prezydenta: Piotr Głowacki oraz Szymon Stachowiak.

