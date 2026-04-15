Prezydent powołał Radę Nowych Mediów. Wśród członków publicyści "Do Rzeczy"

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste powołanie Rady Nowych Mediów, której zadaniem będzie wspieranie działań głowy państwa w obszarze transformacji cyfrowej, funkcjonowania rynku medialnego oraz wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii. W skład organu weszli przedstawiciele "Do Rzeczy" – szef portalu DoRzeczy.pl i publicysta tygodnika Karol Gac oraz publicysta Rafał Ziemkiewicz.

Akty powołania członkom Rady w imieniu prezydenta wręczył zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz. W wydarzeniu uczestniczyli również doradcy prezydenta: Piotr Głowacki oraz Szymon Stachowiak. Nowe media odgrywają dziś kluczową rolę w kształtowaniu rzeczywistości społecznej – informują i inspirują, ale jednocześnie niosą ryzyka związane z dezinformacją, manipulacją czy rosnącym wpływem algorytmów na debatę publiczną. Podczas swojego wystąpienia Adam Andruszkiewicz zwrócił uwagę, że w tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera równowaga pomiędzy wolnością słowa a odpowiedzialnością za słowo.

twitter

Zadania Rady. Chodzi o działania systemowe

Do głównych zadań Rady będzie należało diagnozowanie kondycji współczesnych mediów, ocena ich wpływu na społeczeństwo oraz formułowanie postulatów, dobrych praktyk i propozycji rozwiązań, w tym również o charakterze systemowym. Rada ma stanowić forum wymiany poglądów pomiędzy różnymi środowiskami oraz platformę wypracowywania synergicznych rozwiązań dla wyzwań ery cyfrowej. Istotnym obszarem działań Rady będzie także rozwój edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej. Wskazano, że budowanie społeczeństwa świadomego, krytycznie myślącego i odpornego na dezinformację stanowi dziś jedno z kluczowych wyzwań państwa.

Przewodnicząca Rady Nowych Mediów Klaudia Cymanow–Sosin wskazała, że Rada zamierza nie tylko reagować na bieżące zagrożenia związane z rozwojem technologii, w tym sztucznej inteligencji, ale także aktywnie tworzyć rozwiązania wzmacniające jakość debaty publicznej i odporność społeczną. Wyraziła również przekonanie, że współpraca ekspertów z różnych środowisk pozwoli wypracować konkretne rekomendacje oraz działania o realnym potencjale wdrożeniowym.

Powołanie Rady Nowych Mediów wpisuje się w działania Prezydenta RP na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa informacyjnego państwa, jakości debaty publicznej oraz odpowiedzialnego rozwoju nowych technologii.

W skład Rady Nowych Mediów zostali powołani:

Klaudia Cymanow–Sosin – Przewodnicząca Rady

Angelika Badan

Magdalena Baranowska

Michał Białek

Marcin Czapliński

Łukasz Gabler

Karol Gac

Agata Górnicka

Urszula Grotyńska

Marcin Kędryna

Emil Kędzierski

Łukasz Korus

Weronika Kostrzewa

Michał Lewandowski

Eryk Mistewicz

Ewelina Nycz

Anna Pawelec

Kamila Pietrzak

Klaudia Rosińska

Mikołaj Smereczyński

Paweł Sviniarski

Tomasz Trzaska

Jakub Turowski

Patryk Wachnik

Łukasz Widuliński

Mateusz Wiktorowicz

Rafał Ziemkiewicz