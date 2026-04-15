Przełom na linii Nawrocki – rząd. Rzecznik prezydenta potwierdza

O przełomie w kwestii nominacji oficerskich poinformował w środę rano w programie "Graffiti" na antenie Polsat News rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezydent zdecydował ws. nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy ABW

– Prezydent Karol Nawrocki postanowieniem z 14 kwietnia mianował na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – powiedział Rafał Leśkiewicz.

Wyjaśnił, że jest to efekt spotkania do którego doszło 15 stycznia, uzgodnień z szefami ABW, Agencji Wywiadu, SKW oraz Służby Wywiadu Wojskowego oraz z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, ale przede wszystkim z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem. Z informacji przekazanej przez rzecznik wynika, iż Pałac Prezydencki poprosił rządzących o poprawienie wniosków o nominacje, w taki sposób, aby były one zgodne z procedurami. Tak też się stało. – Dodatkowo pan prezydent zdecydował także o nadaniu, łącznie, 109 odznaczeń państwowych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu i służby wywiadu wojskowego. Są to zarówno krzyże zasługi jak i medale za długoletnią służbę – przekazał Leśkiewicz.

Impas ws. nominacji oficerskich

Przypomnijmy, że w połowie marca głowa państwa zdecydowała o wyrażeniu zgody o mianowaniu na stopień oficerski 78 żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Nastąpiło to na wniosek ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Wcześniej, od listopada, prezydent Nawrocki odmawiał podpisania nominacji oficerskich. Swoją decyzję w tej sprawie tłumaczył brakiem udzielenia mu przez stronę rządową istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa. Chodziło również o blokowanie przez kierownictwo rządu jego spotkania z szefami służb. Po marcowej decyzji prezydenta na nominację wciąż czekali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

