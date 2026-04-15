Morawiecki ma problem? Rzecznik PiS o "inicjatywach wpisujących się w intrygi Tuska"

Jakiś czas temu w wywiadzie dla Wirtualnej Polski wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki zapowiedział założenie własnego stowarzyszenia. Choć zapewnił, że nie ma to być konkurencja dla PiS, to po jego słowach ruszyła lawina spekulacji o rzekomym rozłamie w PiS. Były premier zaprzeczył. – Nie ma po prostu takiego tematu – zaznaczał. – Chcę skupić osoby, którym nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie: czy to w PiS-ie, czy w Konfederacji, czy Koronie Polskiej Brauna – przekonuje były premier.

To jednak nie uspokoiło władz partii. We wtorek w siedzibie PiS na ul. Nowogrodzkiej pojawili się najważniejsi politycy: Mariusz Błaszczak, Mateusz Morawiecki, Rafał Bochenek, Beata Szydło, Henryk Kowalczyk, Elżbieta Witek, Przemysław Czarnek oraz Stanisław Karczewski. Według doniesień mediów, dyskutowano m. in. na temat działalności Morawieckiego, choć Kowalczyk powiedział "Faktowi", że nie jest uprawniony do udzielania informacji, czy temat stowarzyszenia był poruszany na tym spotkaniu.

Bochenek stawia sprawę jasno. "To byłoby szkodliwe"

Jasne stanowisko zabrał rzecznik partii Rafał Bochenek. "Nikomu nie odmawiamy prawa do tworzenia stowarzyszeń, ale nie mogą to być stowarzyszenia, które bazują na parlamentarzystach lub członkach partii. Stowarzyszenie tworzone w takiej formule z całą pewnością byłoby szkodliwe dla całego środowiska prowadząc do jego dezintegracji. Taka inicjatywa wpisywałaby się w plany i różnego rodzaju intrygi Tuska i jego ludzi, bo to oni chcą nas rozbić. Dzisiaj jest czas jednoczenia się polskich patriotów wokół naszego kandydata na premiera Przemysława Czarnka" – przekazał "Faktowi".

"Tymczasem frakcja Morawieckiego naradzą się teraz, co zrobić. I – uwaga – jutro PKP PiS ma się znowu spotkać i kontynuować rozprawę ze stowarzyszeniem byłego premiera" – komentuje całą sprawę Jacek Gądek z "Newsweeka". To oświadczenie rzecznika PiS jest mocne. To jest de facto twardy zakaz Jarosława Kaczyńskiego wobec członków PiS – nie mogą wstępować do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Wedle tego oświadczenia ten, kto wejdzie do stowarzyszenia jest sługą premiera Donalda Tuska" – dodał dziennikarz.

