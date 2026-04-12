Listy do redakcji (16)

„Pierwsze świadectwo wiary”, Paweł Lisicki, „DRz” 14/2026

Szanowny Panie Redaktorze, Droga Redakcjo, pragnę złożyć wyrazy najgłębszego uznania dla redaktora naczelnego Pawła Lisickiego, autora eseju opartego na książce „Prawdziwie Zmartwychwstał. Śledztwo w sprawie najważniejszego wydarzenia w historii”. Opublikowany tekst to nie tylko znakomity przykład rzetelnej apologetyki, lecz także intelektualna uczta, która przywraca należne miejsce logice i faktom w dyskursie historyczno- teologicznym.

Autor nie tylko skutecznie broni prawdy historycznej, lecz także dowodzi, że ortodoksyjna wiara doskonale radzi sobie w konfrontacji z najsurowszymi wymogami rozumu. Przekaz jest niezwykle spójny, a skomplikowane zawiłości egzegetyczne zostały podane w sposób fascynujący i zrozumiały.