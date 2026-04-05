Jak działa system kaucyjny? Mentzen zaniósł wory do sklepu

W wyniku decyzji polityków Polacy muszą płacić więcej za tak podstawowy produkt, jak woda mineralna. Każdy napój, woda w szklanej butelce do 1,5 litra podrożała o złotówkę, a w plastikowej do 3 litrów i puszce do 1 litra o 50 groszy. Czyli przykładowo zgrzewka wody mineralnej (sześciopak) kosztuje 3 złote więcej. System kaucyjny zaczął obowiązywać w Polsce 1 października (butelki od 1 stycznia 2026 r.).

Ustawa wprowadzająca ogólnopolski system kaucyjny została uchwalona za rządów PiS w 2023 roku. KO i koalicjanci wprowadzili poprawki i przesunęli termin wejścia regulacji w życie.

Pracownica: Butelkomaty szybko się zapełniają i cały czas psują

Mentzen zebrał ze swojej kancelarii kilka worów i butelek i postanowił udać się do sklepu, żeby je zwrócić i otrzymać kaucję. Już na początku okazało się, że wory nie mieszczą się do samochodu, więc za skierowaną do ogółu radą minister klimatu Hennig-Kloski ruszył do marketu pieszo. W markecie nie było butelkomatu, więc poseł zwrócił butelki poprzez ręczne odbicie wykonane przez jedną z pracowniczek. Butelek było dużo, wiec kobieta musiała na dłuższą chwilę przerwać wykonywane czynności i wszystko przeskanować. Mentzen wyjmował butle ze swojego wora i podawał pracowniczce, a ta skanowała je i wkładała do wora sklepowego.

Pracownica powiedziała, że w zasadzie lepiej, że nie ma butelkomatu, ponieważ opcja ręczna jest znacznie szybsza, a butelkomaty szybko się zapełniają i cały czas psują. – Jak już będziemy mieć butelkomat, to nie będziemy mogli ręcznie i wtedy będzie problem – przyznała.

Parlamentarzysta ocenił, że cały proces przebiegł sprawnie, a pani która mu pomogła była bardzo uprzejma. Stwierdził jednak, że pracownicy sklepów mają zupełnie bezsensowną robotę, bo zatrudnili się jako kasjerzy, a okazuje się, że muszą odbierać od klientów śmieci. – Co to za system, że stoi się w przejściu przy wejściu do sklepu z panią kasjerką i przerzuca śmieci z jednego worka do drugiego. Mamy XXI wiek – zwrócił uwagę.

Mentzen: System kaucyjny do likwidacji

Mentzen powiedział, że jest to absurd. Jeśli ludzie chcą nie zapłacić podwyższonej ceny za wodę, czy inne napoje, muszą zbierać butle i puszki w mieszkaniach, potem wozić je samochodami, jeżeli je mają, i każdy, kto tego próbował, wie, ile zajmuje to czasu i miejsca. – Nie wierzę, że każdy jak pani Hennig-Kloska idzie sobie na spacer z wielkim worem, żeby oddać butelki – skomentował.

Pewien problem był z kilkoma puszkami, które znalazły się w zestawie z biura. Okazało się, że są niezwrotne.

Skanowanie trwało 12 minut. Po zakończeniu poseł otrzymał z kasy 113 złotych kaucji. Odzyskał zatem pieniądze, które wcześniej on i jego pracownicy wydali kupując produkty w podwyższonej przez władze cenie.

Mentzen podkreślił, że system kaucyjny powinien zostać wycofany. – System kaucyjny jest absolutnie bez sensu. Płacimy za to mnóstwo pieniędzy, rosną rachunki za wywóz śmieci – skonstatował polityk, dodając, że najgorsza jest strata czasu, jeśli ktoś chce odzyskać kaucję, a także strata czasu pracowników sklepów.

Materiał został opublikowany na kanale YouTube Sławomira Mentzena.

