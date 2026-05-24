Party przy śmieciach

PŁYWANIE W KISIELU „Przy butelkomatach można poznać kogoś ciekawego, można się integrować, można tworzyć związki. Może być fajnie”. To słowa pani minister Pauliny Hennig-Kloski, niedawno obronionej w Sejmie przez rządzącą koalicję przed odwołaniem, nie są jej pierwszą z serii podobnych wypowiedzi.

Pani minister wydaje się zupełnie świadomie dążyć do zbudowania nowego „lajfstajlu”, w którym zbieranie butelek i oddawanie ich do butelkomatów staje się istotnym, tożsamościowym elementem integracji grupy społecznej, która chce o sobie myśleć, że jest „klasą średnią”.