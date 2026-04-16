Hiszpania. Największa miesięczna dostawa rosyjskiego gazu w historii

Wolumen dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) do Hiszpanii gwałtownie wzrósł w marcu, w pierwszym miesiącu wojny rozpoczętej przez USA i Izrael przeciwko Iranowi – podał hiszpański dziennik "El Pais", a za nim rosyjska agencja TASS.

Według firmy energetycznej Enagas, Hiszpania zakupiła od Rosji równowartość 9807 GWh LNG (26,1 proc. całkowitego wolumenu), czyli o ok. 123 proc. więcej niż w marcu 2025 r. (4393 GWh). To największa ilość rosyjskich dostaw gazu w historii w ciągu jednego miesiąca – podkreśla gazeta.

Hiszpania kupiła rekordową ilość gazu z Rosji. W tle sytuacja w cieśninie Ormuz

Eksperci z sektora gazowego tłumaczą ten trend m.in. problemami w cieśninie Ormuz. Wiele firm i importerów gazu z tego regionu poszukuje obecnie alternatyw. Co więcej, ceny rosyjskiego gazu wydają się obecnie bardziej konkurencyjne w porównaniu z innymi kierunkami dostaw.

Według TASS, w 2025 r. Rosja stała się trzecim co do wielkości dostawcą gazu do Hiszpanii.

Przez cieśninę Ormuz, którą Iran zablokował w odpowiedzi na amerykańsko-izraelskie ataki, przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową i ok. 30 proc. eksportu gazu ziemnego LNG, przez co ceny tych surowców osiągnęły dawno niewidziane poziomy, "dusząc" zachodnie gospodarki i przekreślając przedwojenne prognozy inflacyjne.

Trump ogłasza rozejm i nakłada blokadę morską na Iran

Prezydent USA Donald Trump ogłosił 7 kwietnia rozejm w wojnie z Iranem. Ponieważ zorganizowane później w Pakistanie rozmowy pokojowe nie przyniosły przełomu, Trump nałożył blokadę morską na irańskie porty, która obowiązuje od poniedziałku (13 kwietnia).

W tym samym czasie administracja USA nie przedłużyła tymczasowego zwolnienia z sankcji, które zezwalało na legalną sprzedaż rosyjskiej ropy i produktów naftowych załadowanych na statki, do 12 marca 2026 r. Licencja wygasła w sobotę, 11 kwietnia.

Czytaj też:

Nowy rząd Węgier będzie nadal kupował rosyjską ropę. Magyar potwierdza