Polacy są pesymistami. Nastroje zakupowe w dół

W środę Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki ankiet nt. nastrojów zakupowych Polaków. Większość badanych z pesymizmem patrzy na swoją bieżącą sytuację i nie spodziewa się jej poprawy w bliskiej przyszłości.

"Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej w maju osiągnął wartość -11,3 pkt. Miesiąc wcześniej analogiczne dane także były ujemne — wskaźnik był na poziomie -14,1 pkt. Także wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej nie wypada najlepiej. Wyniósł -8,5 pkt w porównaniu do -11,2 pkt poprzednio" – czytamy.

Jedynym pozytywnym sygnałem jest to, że skala pesymizmu zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej określa oczekiwane zmiany sytuacji finansowej gospodarstw domowych w perspektywie najbliższych 12 miesięcy oraz zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju. Wskaźnik powstaje w wyniku badania ankietowego i może przyjmować wartość od -100 do +100 pkt.

Ufność konsumencka. Raczej pozytywnie

Główny Urząd Statystyczny publikuje również wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej. Określa on zmiany sytuacji finansowej gospodarstw domowych, ogólną sytuację ekonomiczną kraju, trendy na rynku pracy i możliwości oszczędzania w najbliższych 12 miesiącach.

"Spośród składowych wskaźnika, w porównaniu z kwietniem bieżącego roku najbardziej poprawiły się oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 4,9 i 4,7). Wyższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 2,9 i 1,5). Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadek o 0,4)" — czytamy w raporcie.

Spory wzrost o 4,7 odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 2,9 dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, 1,8 dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia oraz 1,6 dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy.

