Uwaga przedsiębiorcy, KSeF już z problemami. Pilny komunikat ministerstwa

Jak poinformowało w poniedziałek (2 lutego) Ministerstwo Cyfryzacji, utrudnienia wynikają głównie z bardzo dużego zainteresowania użytkowników nowym systemem.

"W związku z bardzo dużym zainteresowaniem logowaniem do systemu KSeF 2.0, który został uruchomiony przez Ministerstwo Finansów 1 lutego, mogą występować czasowe utrudnienia w logowaniu do Profil Zaufany" – napisano.

Resort zaleca, żeby osoby, które korzystają z usług administracji publicznej niezwiązanych z KSeF, wybierały alternatywne metody identyfikacji zamiast logowania Profilem Zaufanym.

twitter

KSeF wystartował. Setki tysięcy faktur w systemie

Do godziny 10:00 w poniedziałek system przyjął ok. 720 tys. faktur, a ok. 1,9 mln użytkowników uwierzytelniło się w KSeF – poinformował Marcin Łoboda, wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zapewnił, że system działa stabilnie i bez incydentów.

KSeF to centralny system do wystawiania i odbierania e-faktur, który ma zastąpić tradycyjne fakturowanie elektroniczne i usprawnić rozliczenia podatkowe. W 2026 r. za błędy w systemie nie przewidziano jeszcze kar, bo rok ten ma być traktowany jako okres adaptacyjny.

W pierwszym etapie KSeF obowiązuje największe firmy – te które w 2024 r. miały obroty powyżej 200 mln zł. Kolejne grupy przedsiębiorców mają zostać objęte systemem od 1 kwietnia 2026 r., a najmniejsze firmy – od 1 stycznia 2027 r.

Domański: System ruszył planowo, sprawnie i bez zakłóceń

"Robimy kolejny krok w budowaniu nowoczesnej polskiej gospodarki. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt księgowym, przedsiębiorcom, integratorom oraz oczywiście pracownikom" – napisał na platformie X minister finansów Andrzej Domański. Według szefa MF, system ruszył w niedzielę (1 lutego) planowo, sprawnie i bez zakłóceń.

twitter