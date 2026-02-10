Nowacka nie odpuszcza. "Edukacja zdrowotna powinna być obowiązkowa"

– Ja uważałam cały czas, żeby przedmiot miał sens, powinien być obowiązkowy. Młodzież powinna wiedzieć, jak się badać, jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne, jak się zdrowo odżywiać – powiedziała w Polsat News minister edukacji narodowej Barbara Nowacka, zapytana o wprowadzoną w szkołach w 2025 roku edukację zdrowotną.

Pytana, czy edukacja zdrowotna stanie się w przyszłości przedmiotem obowiązkowym, odparła: – Decyzja musi zapaść tak naprawdę do końca marca, tak żeby nauczyciele mogli się też przygotować, żeby dyrektorzy szkół mogli zatrudniać nauczycieli. Jestem bardzo otwarta na wszystkie rozwiązania. Dla mnie tymi, z którymi rozmawiam, są po pierwsze rodzice, nauczyciele, młodzież i środowisko medyczne.

– Mam nadzieję, że nie będzie awantury, bo już przynajmniej część rodziców wie, kto prowadzi ten przedmiot i jak prowadzi ten przedmiot – zapewniła minister. Kwestia edukacji zdrowotnej jest obecnie konsultowana zarówno z nauczycielami, jak i rodzicami.

Nowacka: Konserwatywni rodzice mają obawy

– To jest bardzo ważny przedmiot i ja mam teraz w ramach spotkań wokół reformy Kompas Jutra regularne spotkania i z nauczycielami, i z rodzicami. Wczoraj na przykład w Radomiu, ale te spotkania mamy tak naprawdę co drugi, trzeci dzień. Za chwilę Sokółka, wcześniej już województwo świętokrzyskie, lubuskie – bardzo dużo spotkań – podkreśliła Barbara Nowacka dodając, że zdaje sobie sprawę z obaw części rodziców, których dzieci objęte są programem edukacji zdrowotnej.

– Podnoszą temat edukacji zdrowotnej, że ważny przedmiot, że mają pewne obawy, że chcieliby, żeby dzieci były tego uczone, ale niektórzy, nawet bardziej konserwatywni rodzice mówią, tu mamy obawy, jak to będzie prowadzone – tłumaczyła minister. Szefowa resortu edukacji podkreśliła, że zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów.

Czytaj też:

Znany historyk kontra Nowacka. "Skandal w sądzie"