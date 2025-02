Watykan mocno zaniepokojony "wzrostem antysemityzmu"

Zaniepokojenie dotyczy w szczególności tego, jak antysemityzm przejawia się w internecie i jest wzmacniany przez sztuczną inteligencję – czytamy w oświadczeniu stałego obserwatora Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie OBWE, odczytanym przez ks. Domenico Vitolo, sekretarza Nuncjatury Apostolskiej w krajach nordyckich, podczas Konferencji na temat zwalczania antysemityzmu w regionie, która odbyła się w Helsinkach w dniach 10 i 11 lutego. W szczególności Stolica Apostolska podkreśliła znaczenie roli edukacji i „ekspertów w dziedzinie technologii” w zwalczaniu „ignorancji, uprzedzeń i stereotypów”, generowaniu „poczucia szacunku dla społeczności żydowskich” i tworzeniu technologii w służbie „ludzkiej godności”.

Problem spotęgowany przez internet

W oświadczeniu wskazano, że wszystkie dostępne dane potwierdzają światowy wzrost „nietolerancji” motywowanej antysemityzmem, szczególnie od czasu ataków z 7 października ub.r. i konfliktu w Strefie Gazy, które „wyzwoliły falę dyskryminacji oraz antysemickiej i antymuzułmańskiej nienawiści”. Antysemityzm przejawia się dziś na różne sposoby, takie jak „zaprzeczanie”, „trywializowanie” lub „minimalizowanie” Holokaustu lub „usprawiedliwianie incydentów nienawiści wobec Żydów”, a nawet „rozwój działań skierowanych przeciwko Żydom i podżegających do nienawiści wobec nich, a przede wszystkim do morderstw”.

W oświadczeniu zwraca się uwagę, że przejawy tego problemu znajdują coraz więcej miejsca w internecie, mediach społecznościowych i sztucznej inteligencji. „Antysemickie treści w mediach społecznościowych mają globalną publiczność i mogą łatwo stać się wirusowe dzięki algorytmicznemu wzmocnieniu, z bezprecedensowym efektem mnożnikowym. To niepokojące zjawisko jest potęgowane przez sztuczną inteligencję, która może generować 'zmanipulowane treści i fałszywe informacje, które mogą łatwo wprowadzić ludzi w błąd ze względu na ich podobieństwo do prawdy' w celu oszukania lub wyrządzenia krzywdy” – czytamy w oświadczeniu nawiązującym do niedawnego dokumentu Dykasterii Doktryny Wiary oraz Kultury i Edukacji”Antiqua et Nova.Nota na temat relacji między sztuczną inteligencją a inteligencją ludzką”.

Prawa człowieka muszą być chronione zarówno w internecie, jak i poza nim

Stały obserwator OBWE przypomina, że „wolność wypowiedzi, podobnie jak każde inne prawo człowieka, pociąga za sobą odpowiedzialność, której nie można zaniedbać” oraz że „te same prawa, które ludzie mają off-line, muszą być chronione on-line”. Stolica Apostolska podkreśla zatem, że „przeciwdziałanie cybernienawiści” i „kłamstwom” generowanym przez sztuczną inteligencję wymaga zaangażowania „ekspertów w dziedzinie” technologii, zwłaszcza tych, którzy świadczą usługi internetowe i media społecznościowe, aby mogli stworzyć technologię w służbie „ludzkiej godności”, która promuje „pokój, a nie przemoc”. Jednym z narzędzi, które mogą pomóc w przeciwdziałaniu temu zjawisku, są „kodeksy postępowania”, jeśli są prawidłowo wdrażane, a także interwencja państwa w okolicznościach, które tego wymagają.

Podczas konferencji w Helsinkach Stolica Apostolska podkreśliła również znaczenie edukacji w zwalczaniu antysemityzmu, aby pomóc ludziom w dogłębnym zrozumieniu problemu i historii oraz wzbudzić „poczucie szacunku dla społeczności żydowskich”. „Tylko poprzez odpowiednie podejście edukacyjne antysemityzm i dyskryminacja mogą być skutecznie i trwale zwalczane. Niewiedza, uprzedzenia i stereotypy przyczyniają się do antysemityzmu w naszych społeczeństwach; edukacja może zbudować bastion przeciwko nim, uświadamiając naszemu społeczeństwu – a zwłaszcza dzieciom i młodzieży – naszą wspólną odpowiedzialność za ochronę ludzkiej godności wszystkich ludzi” – czytamy dalej w oświadczeniu.

Stąd gwarancja „zaangażowania w promowanie dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego na różnych poziomach”, zwłaszcza „między Kościołem katolickim a narodem żydowskim”. Za pośrednictwem Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem zapewniony jest „dialog”, „wzajemny szacunek”, „wzrost przyjaźni” i „wspólne świadectwo w obliczu wyzwań naszych czasów, które zachęcają nas do współpracy dla dobra ludzkości”.

