Kara dla szpitala po zabiegu syna senatora Lenza. Nowe informacje od NFZ

W pierwszej połowie kwietnia Wirtualna Polska ujawniła, że osoba z rodziny senatora KO Tomasza Lenza została bez kolejki i wymaganej dokumentacji poddana zabiegowi chirurgicznemu, co może wskazywać na funkcjonowanie nieformalnych praktyk umożliwiających uprzywilejowany dostęp do świadczeń w publicznej ochronie zdrowia. Kolejne publikacje wskazywały wprost, że chodzi o syna polityka. Do zdarzenia miało dojść 15 marca w szpitalu powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. W placówce odbyła się kontrola NFZ.

Kara dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim po zabiegu syna Lenza

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NFZ nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim karę w wysokości 134 tys. zł. Na zapłacenie tej kwoty placówka otrzymała 14 dni. Kwota ta stanowi równowartość ryczałtu, jaki szpital otrzymałby za ten dzień w ramach kontraktu z NFZ.

Szpital odwołał się od kary.

Centrala NFZ przekazała w piątek Wirtualnej Polsce, że decyzja odwoławcza nie zostało uwzględnione i kara musi być wpłacona.

"Nie ma podstaw do zmiany decyzji" – przekazał NFZ.

Do ustalenia pozostaje jedynie kwestia rozłożenia kwoty na raty.

Tomasz Lenz wyrzucony z KO

11 maja senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Nie znajdzie się także na listach do Senatu.

Zbigniew Konwiński, szef klubu parlamentarnego KO, tłumaczył wówczas, że doszło do tego tak późno, ponieważ KO czekała na zakończenie kontroli NFZ.

– Inna była wiedza parę tygodni temu, a inna jest teraz. Jesteśmy po kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w szpitalu, więc ta wiedza nasza w tej sprawie jest inna. Wtedy czekaliśmy, nie było jeszcze wyników kontroli. Teraz, kiedy mieliśmy dogłębną wiedzę, decyzja została podjęta – powiedział.

Podkreślił, że Tomasz Lenz "ponosi odpowiedzialność polityczną za tę sytuację, w którą wszedł i w którą wciągnął też Koalicję Obywatelską".

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