Polityk Koalicji Obywatelskiej wykluczony z partii

Premier Donald Tusk wnioskował o wykluczenie senatora Tomasza Lenza z szeregów Koalicji Obywatelskiej. Prezydium partii przychyliło się do wniosku lidera KO.

Jak ustaliła stacja TVN 24, Lenz został usunięty z szeregów Koalicji Obywatelskiej. To pokłosie skandalicznej sprawy załatwienia zabiegu lekarskiego w szpitalu dla członka swojej rodziny bez kolejki.

Sprawa senatora Lenza

Czego dotyczy sprawa? Otóż w pierwszej połowie kwietnia Wirtualna Polska ujawniła, że osoba z rodziny senatora KO została bez kolejki i wymaganej dokumentacji poddana zabiegowi chirurgicznemu w państwowym szpitalu, co może wskazywać na funkcjonowanie nieformalnych praktyk umożliwiających uprzywilejowany dostęp do świadczeń w publicznej ochronie zdrowia.

Kolejne publikacje wskazywały wprost, że chodzi o syna polityka. Do zdarzenia miało dojść 15 marca w szpitalu powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim.

W placówce odbyła się kontrola NFZ. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NFZ nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim karę w wysokości 134 tys. zł. Na zapłacenie tej kwoty placówka otrzymała 14 dni. Kwota ta stanowi równowartość ryczałtu, jaki szpital otrzymałby za ten dzień w ramach kontraktu z NFZ.

Reporter stacji wPolsce24 zapytał o tę sprawę senatora Tomasza Lenza. – Proszę pana, za co szpital dostał karę, zapewne dowiemy się z dokumentów Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie sądzę, że dotyczy to tej sprawy i warto byłoby, żeby pan się tym zainteresował i dokładnie sprawdził, za co szpital dostał karę – stwierdził polityk KO.

Czytaj też:

Afera wokół senatora KO. Zdecydowana większość Polaków domaga się ukarania polityka