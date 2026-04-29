"Zakazać czy nie?". Premier pokazał zdjęcie ze spotkania

Kilka tygodni temu Polska 2050 przekazała, że jej projekt dotyczący wprowadzenia zakazu korzystania ze smartfonów w szkołach został wpisany do wykazu prac Rady Ministrów. "Od 1 września 2026 roku szkoły podstawowe będą wolne od smartfonów! Cieszy nas, że został usłyszany głos nauczycieli i rodziców – głos, który Polska 2050 wzmocniła projektem ustawy złożonym prawie rok temu oraz konferencjami w miastach w całej Polsce" – przekazała w komunikacie partia kierowana przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Nowe przepisy mają obowiązywać we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Wyjątki będą możliwe np. w uzasadnionych przypadkach medycznych lub edukacyjnych, ale muszą zostać zapisane w statucie szkoły. W razie potrzeby kontakt z rodzicem będzie możliwy za pośrednictwem szkoły i nauczycieli. Projekt nie zabrania wnoszenia telefonów, to szkoły zdecydują, czy i jak organizować np. depozyty.

Tusk: Zakazać czy nie?

Premier Donald Tusk opublikował w środę na platformie X zdjęcie ze spotkania w sprawie używania telefonów w szkołach oraz dostępu dzieci do mediów społecznościowych. W rozmowach uczestniczyli również m.in. minister edukacji narodowej Barbara Nowacka i minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Konsultacje odbyły się pod hasłem "Cyfrowa Przyszłość Młodzieży" i zostały zorganizowane przez MEN.

"Komórki w szkołach, dostęp dzieci do platform. Zakazać czy nie? Słuchamy, żeby podejmować najlepsze decyzje" – napisał Tusk.

Media społecznościowe

Resort edukacji we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji przygotował projekt ograniczający dostęp do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia. Rząd chce się oprzeć w tej sprawie na rozwiązaniach przyjętych w innych krajach.

Odpowiedzialność za weryfikację wieku użytkowników zostałaby przeniesiona na operatorów platform. Nowe przepisy przewidują również wysokie kary dla firm, które nie będą przestrzegać ograniczeń.

