"Iran jest zdziesiątkowany". Netanjahu obwieszcza sukces

Netanjahu zabrał głos podczas czwartkowej konferencji prasowej. Szef izraelskiego rządu, cytowany przez agencję Reutera, przekazał, że aktualnie niszczone są "fabryki wytwarzające komponenty do produkcji rakiet balistycznych oraz broni jądrowej, którą próbuje wyprodukować Iran".

Premier Izrael: Iran nie ma już zdolności do wzbogacania uranu

Premier zaznaczył, że siły izraelsko-amerykańskie "wygrywają" wojnę na Bliskim Wschodzie, a Iran "jest dziesiątkowany". Netanjahu wskazał, że po 20 dniach przeprowadzania ataków z powietrza Teheran "nie ma już zdolności do wzbogacania uranu ani produkcji rakiet balistycznych". Polityk nie przedstawił jednak żadnych dowodów na potwierdzenie tej tezy.

Szef izraelskiego rządu zapewnił jednocześnie, że irański arsenał rakietowy i dronów jest masowo osłabiany i zostanie zniszczony.

Benjamin Netanjahu zabrał również głos na temat ewentualnego obalenia reżimu w Iranie. – To od Irańczyków zależy, by wyrazić taką wolę, by wybrać moment i stanąć na wysokości zadania – podkreślił.

Zaskakujące słowa Netanjahu do Irańczyków

We wtorek na koncie Netanjahu w mediach społecznościowych pojawiło się kolejne nagranie. Premier Izraela złożył Irańczykom życzenia z okazji Nouruz (pers. nowy dzień). To tradycyjne irańskie święto nowego roku perskiego, obchodzone w dniu równonocy wiosennej. W 2010 r. zostało proklamowane rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ jako święto międzynarodowe i obchodzone jest 21 marca.

W krótkim wideo Benjamin Netanjahu zwrócił uwagę na symbolikę światła pokonującego ciemność oraz triumfu dobra nad złem. – Życzę wam, jak co roku, wesołych świąt. (...) To święto ma wyjątkowe znaczenie, obchodzone jest z przyjaciółmi, rodziną, ukochanymi. Wykorzystuję tę okazję, aby życzyć wam szczęśliwego Nouruzu, roku wolności, nowego początku i nadziei dla was, moi drodzy przyjaciele – powiedział.

Kłopoty Amerykanów. Pierwszy taki incydent na wojnieCzytaj też:

Szef dyplomacji Omanu: USA dały się wciągnąć w nie swoją wojnę