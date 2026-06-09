Główny prokurator MTK zawieszony. Zarzuty o molestowanie seksualne

Według źródeł agencji Reuters, biuro wykonawcze Zgromadzenia Państw-Stron MTK uznało, po trwającym 18 miesięcy postępowaniu wyjaśniającym, że Khan dopuścił się "poważnych uchybień". Zarzuty dotyczą niechcianych kontaktów seksualnych z prawniczką zatrudnioną w biurze prokuratora. Khan konsekwentnie zaprzecza wszystkim oskarżeniom.

56-letni brytyjski prawnik już w maju 2025 r. tymczasowo ustąpił ze stanowiska i udał się na urlop do czasu zakończenia dochodzenia. Obecna decyzja oznacza formalne zawieszenie go w obowiązkach do czasu podjęcia dalszych kroków przez państwa członkowskie Trybunału.

Ostateczna decyzja w sprawie przyszłości Khana należy do Zgromadzenia Państw-Stron, zrzeszającego 125 państw, które ratyfikowały Statut Rzymski. Organ ten ma zostać zwołany na specjalną sesję "tak szybko, jak to możliwe", aby przeprowadzić głosowanie nad ewentualnym odwołaniem prokuratora ze stanowiska. Do usunięcia go z urzędu wymagana będzie większość głosów oddanych w tajnym głosowaniu.

MTK: Nakazy aresztowania Putina i Netanjahu

Sprawa ma bezprecedensowy charakter w historii MTK i przypada na okres, gdy Trybunał prowadzi jedne z najważniejszych postępowań dotyczących zbrodni wojennych, m.in. w związku z wojną Rosji przeciwko Ukrainie oraz konfliktem w Strefie Gazy.

Khan, stojący na czele biura prokuratora od 2021 r., był inicjatorem wniosków o wydanie nakazów aresztowania m.in. wobec rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, premiera Izraela Benjamina Netanjahu oraz byłego ministra obrony Izraela Joawa Galanta.

Zarzuty wobec nich dotyczą zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez Rosjan w czasie wojny na Ukrainie, a przez Izraelczyków podczas konfliktu w Strefie Gazy.

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