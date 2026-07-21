Obajtek zabrał głos: To jest moja jasna deklaracja

We wtorek media obiegła informacja o tym, że eurodeputowany PiS Daniel Obajtek "podpisał oświadczenie o pozostaniu w PiS oraz odejściu ze stow. Rozwój Plus". Napisał o tym dziennikarz Onetu Jacek Gądek. Wieczorem były prezes Orlenu opublikował w tej kwestii krótkiego twita.

Obajtek: Wróg jest gdzie indziej

Na początku Obajtek nadmienił: "Jestem za jednością w PiS". Następnie zaapelował o to, by w partii nie doszło do rozłamu.

"To jest moja jasna deklaracja. Natomiast ta jedność nie powinna oznaczać wyrzucenia z partii Mateusza Morawieckiego. Proszę, żeby nie wykorzystywać mojej deklaracji o jedności do dalszych ataków i kłótni. Pokój w PiS! Tego potrzebujemy. Wróg jest gdzie indziej. O tym pamiętajmy" – czytamy we wpisie polityka.

Stowarzyszenie Rozwój Plus. Alternatywa dla PiS, czy element wzmacniający?

W czwartek (23 lipca) mija termin ultimatum kierownictwa partii Jarosława Kaczyńskiego. Do tego czasu jej członkowie mają zrezygnować z udziału w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Zdaniem kierownictwa PiS taki polityczny i konkurencyjny wobec partii charakter ma założone wiosną br. stowarzyszenie Rozwój Plus, na którego czele stoi Mateusz Morawiecki.

Były premier stoi natomiast na stanowisku, że Rozwój Plus nie jest organizacją konkurencyjną względem PiS, a jego zadaniem jest m.in. poszerzanie bazy wyborczej ugrupowania. We wtorek Morawiecki wygłosił i opublikował oświadczenie, w którym przekonywał, że "różnica zdań nie jest zdradą, a praca programowa nie jest rozłamem". Podkreślał też, że PiS powinien umieć działać "różnym skrzydłami" w ramach "jednego obozu patriotycznego".

– Jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce – mówił wiceprezes PiS w swoim nagraniu.

Czytaj też:

Czy spodziewa się wykluczenia? Polityk PiS: Jestem członkiem od 24 lat Czytaj też:

PiS albo Rozwój Plus. Müller: Fałszywa alternatywa