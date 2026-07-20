PiS albo Rozwój Plus. Müller: Fałszywa alternatywa

Władze PiS nakazały w środę działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Sasin podporządkował się decyzji władz partii. Morawiecki nie zamierza natomiast rezygnować ze stowarzyszenia Rozwój Plus.

Na 31 lipca w Warszawie zaplanowane jest wydarzenie Rozwój + Wy, na którym będą m.in. politycy frakcji Morawieckiego i zaproszeni goście, którzy będą dyskutować w panelach tematycznych.

Czas na podjęcie decyzji – partia albo stowarzyszenie, każdy z posłów ma do czwartku. Kierownictwo PiS rozesłało w tym celu specjalne oświadczenia.

Müller: Jedność, ale nie jednolitość

Piotr Müller, zapytamy w Radio Zet, czy podpisze przedłożoną "lojalkę", odparł, że nie. – Tą, którą widziałem, tą która dzisiaj jest oczekiwana, jest moim zdaniem po prostu fałszywą alternatywą, bo nie ma nic złego w tym, żeby szukać dróg do dotarcia do osób, które nie czują jeszcze teraz, mam nadzieję, że w przyszłości poczują potrzeby głosowania na PiS. My szukamy tych wyborców w innej formule, jednocześnie w tej klasycznej działamy. Mateusz Morawiecki miał najwięcej spotkań ze wszystkich polityków PiS w ciągu ostatnich dwóch lat – argumentował Müller.

Polityk powiedział, że PiS potrzebuje jedności, ale nie jednolitości. – PiS wygrywało wybory, gdy było dużym blokiem politycznym, który zawierał różne nurty i różne organizacje były na naszych listach – zaznaczył.

Prowadzący zapytał o głos Tobiasza Bocheńskiego z PiS, że jednak ktoś podpisał. – Może jedna osoba mogła podpisać, jeżeli ktoś nie jest w stowarzyszeniu. Bo tam też była jedna pani poseł, która nie jest w stowarzyszeniu, więc siłą rzeczy może taka deklaracja padła, chociaż też nie jestem pewien. Z członków stowarzyszenia nikt takiego oświadczenia nie podpisał – stwierdził europarlamentarzysta.

Poseł frakcji Morawieckiego: Nie chcę suwpolizacji PiS

Pytany o apel Jarosława Kaczyńskiego do posłów PiS o deeskalację sporu, Müller powiedział, że pokazuje on dobrą wolę prezesa partii. – Akurat u pana prezesa nigdy w to nie wątpiłem, natomiast u tych, którzy doradzają mu, żeby rozwalić PiS, tej dobrej woli często nie widzę – powiedział poseł.

Müller nie chciał podawać żadnych nazwisk. Powiedział, że chodzi o osoby związane z byłą Suwerenną Polską. – Jeszcze raz powtórzę: Następuje suwpolizacja mojej partii i nie chcę, żeby PiS stało się Suwerenną Polską – zaznaczył.

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