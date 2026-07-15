Ultimatum Kaczyńskiego dla członków PiS. Morawiecki zabrał głos

Władze PiS podjęły w środę uchwałę stanowiącą o zakazie od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prawa, których statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym. Jak zaznaczył rzecznik Rafał Bochenek do takiej kategorii zaliczone zostało kierowane przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenie Rozwój Plus.

Z wpisu opublikowanego niedługo po tym przez byłego premiera wynika jednak, że nie Stowarzyszenie, do którego należy kilkudziesięciu posłów PiS z jego frakcji, będzie nadal funkcjonować.

Morawiecki o Stowarzyszeniu Rozwój Plus po uchwale PiS

Jak pisze Morawiecki, "Stowarzyszenie Rozwój Plus stało się miejscem, w którym Polacy chcą rozmawiać o przyszłości, przedstawiać konkretne rozwiązania i docierać do ludzi, którzy dziś oczekują od polityki przede wszystkim rozwoju, bezpieczeństwa i ambitnej wizji państwa".

W ocenie wiceszefa PiS Polska potrzebuje zarówno mocnego głosu w obronie wartości, jak i szerokiego otwarcia na tych, którzy chcą nowoczesnej, dynamicznej i silnej Polski. "Tylko w ten sposób możemy walczyć o każdy głos i przekonać nowych wyborców" – przekonuje polityk.

Morawiecki apeluje o mówienie własnym językiem. Wylicza: odważnie, jasno i bez kompleksów. Chce tez obrony wartości, polskiej tożsamości, kultury i narodowych interesów, a jednocześnie otwarcia się na wszystkich, którzy chcą Polski nowoczesnej, odważnej i ambitnej. Wymienia w tym kontekście przedsiębiorców, młodych ludzi, rodziny, samorządowców, ekspertów, różne organizacje pozarządowe i tych, którzy nie chcą wiecznej wojny, lecz oczekują od polityki sprawczości.

"Nie możemy stracić z oczu tego celu tonąc w bagnie konfliktów"

Dalej Morawiecki przypomina wielokrotnie wyrażane stanowisko w zakresie sposobu na zyskiwanie poparcia elektoratu. "Nie raz pokazaliśmy, że właśnie taka polityka przynosi rekordowe poparcie. Najwięcej zaufania zdobywaliśmy wtedy, gdy zajmowaliśmy się sprawami zwykłych ludzi, rozwiązywaliśmy ich realne problemy i mówiliśmy do nich własnym, zrozumiałym językiem. Nie kopiowaliśmy przeciwników. Nie ścigaliśmy się na hałas. Przedstawialiśmy konkretny plan i konsekwentnie go realizowaliśmy" – czytamy we wpisie byłego szefa rządu PiS.

"Polacy oczekują dziś poważnych odpowiedzi na najważniejsze wyzwania: demografię, zapaść finansów publicznych, bezpieczeństwo, mieszkania, ceny energii, przyszłość polskiej gospodarki i miejsce Polski w świecie. Nie potrzebują kolejnych płytkich hasełek, jałowych sporów i polityki opartej wyłącznie na wzajemnym okładaniu się" – pisze Morawiecki.

"Mamy unikalną szansę zbudowania Wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań Rozwój Plus" – puentuje.

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