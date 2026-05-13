Rosja uderzyła na Ukrainę. Nowy komunikat Dowództwa Operacyjnego

"Uwaga. W związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonym z użyciem dużej liczby bezzałogowych statków powietrznych, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" – poinformowało w środę po godz. 14 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ok. godz. 17, wystosowano nowy komunikat. "Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" – przekazało DORSz.

Polaków wsparły siły Sojuszu Północnoatlantyckiego. "Dziękujemy za wsparcie NATO, NATO Air Command, oraz Czeskim Siłom Powietrznym, których śmigłowce pomagały dziś zapewniać bezpieczeństwo na polskim niebie. Podziękowania kierujemy także do Holenderskich Sił Zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej. Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" – czytamy.

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę

Główny Zarząd Wywiadu (HUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował w środę, że Rosja rozpoczęła długotrwały atak powietrzny na ukraińską infrastrukturę krytyczną. Rosyjska armia użyła dronów oraz pocisków balistycznych.

"Celami Moskwy są obiekty infrastruktury krytycznej oraz systemy zapewniające funkcjonowanie dużych miast, w szczególności obiekty energetyczne, przedsiębiorstwa sektora zbrojeniowego oraz budynki organów władzy państwowej" – czytamy w komunikacie HUR, zamieszczonym na Telegramie.

