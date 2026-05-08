Plan Barbarossa 2.0, czyli Niemcy wracają do starej gry

Bazuje ona na ogłoszonej przez rząd federalny w czerwcu 2023 r. pierwszej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa RFN. Uwzględnia także ogłoszone w listopadzie 2023 r. przez ministra obrony Borisa Pistoriusa oraz Inspektora Generalnego Bundeswehry Carstena Breuera Wytyczne Polityki Obronnej, stworzone na potrzeby nowej niemieckiej polityki „punktu zwrotnego” (Zeitenwende).

Głównym założeniem Koncepcji Obrony Wojskowej jest to, że do 2039 r. (sic!) RFN ma posiadać najsilniejszą konwencjonalną armię Europy, której budowa odbywać się ma w trzech fazach. Pierwsza faza to krótkoterminowe szybkie maksymalizowanie zdolności obronnych i wytrzymałościowych Niemiec (zasadniczo do 2029 r.). Druga faza, średnioterminowa, zakłada znaczący wzrost możliwości wojskowych we wszystkich wymiarach (do 2035 r.). Docelowo, długoterminowo chodzi o stworzenie innowacyjnych sił zbrojnych, posiadających przewagę technologiczną (nie zostało wprost powiedziane, nad kim ta przewaga ma zostać uzyskana, czy chodzi o zewnętrznych wrogów czy pozostałe państwa europejskie). Wymowna oczywiście jest podana data – na 2039 r. przypada stuletnia rocznica ataku III Rzeszy na Polskę, uznawana za początek II Wojny Światowej.