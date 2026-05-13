Sejm pracuje nad zmianą procedury ENA. "Szybkie przekazywanie osób"

W środę w Sejmie procedowany jest projekt ustawy o dostosowaniu polskich przepisów do prawa tzw. unijnego dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania (ENA), w celu umożliwienia szybkiego przekazywania osób między państwami Unii Europejskiej celem prowadzenia spraw karnych lub wykonania kary.

Chodzi o dokonanie zmian w artykule 607 Kodeksu postępowania karnego regulującą procedurę ENA. Przedstawiając sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poseł klubu KO Iwona Karolewska wskazała, że projekt dotyczy czterech grup zagadnień.

Sejm pracuje nad zmianami w procedurze ENA

Po pierwsze, ma umożliwić czasowe przekazanie osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania do innego państwa członkowskiego w celu przesłuchania jej jeszcze przed ostatecznym rozpoznaniem wniosku o przekazanie.

Po drugie, projekt zrównuje sytuację prawną osób stale zamieszkujących lub przebywających w Polsce, także obywateli innych państw Unii Europejskiej, z sytuacją obywateli polskich.

PO trzecie, wprowadza obowiązek niezwłocznego występowania przez polski sąd do państwa trzeciego o zgodę na dalsze przekazywanie osoby ściganej, jeśli wcześniej została ona wydana w Polsce w drodze ekstradycji.

Po czwarte, doprecyzowuje zasady tranzytu osób objętych europejskim nakazem aresztowania przez terytorium Polski, co według projektodawców ma rozszerzać gwarancje procesowe również na osoby mające miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w Polsce.

Czytaj też:

Bunt w Trybunale Konstytucyjnym. Sędziowie odmawiają orzekania