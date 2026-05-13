Polska poderwała myśliwce. Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego

"Uwaga. W związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonym z użyciem dużej liczby bezzałogowych statków powietrznych, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wojsko Polskie regularnie uruchamia lotnictwo i systemy obrony w sytuacjach zagrożenia związanych z rosyjskimi atakami prowadzonymi w pobliżu naszej granicy. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej oraz monitorowanie sytuacji w regionie.

Polska poderwała myśliwce i śmigłowce

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operują myśliwce dyżurne oraz śmigłowce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan wyższej gotowości" – przekazało DORSZ w środowym komunikacie, który pojawił się na platformie X.

twitter

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" – dodano.

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę

Główny Zarząd Wywiadu (HUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował w środę, że Rosja rozpoczęła długotrwały atak powietrzny na ukraińską infrastrukturę krytyczną. Rosyjska armia użyła dronów oraz pocisków balistycznych.

"Celami Moskwy są obiekty infrastruktury krytycznej oraz systemy zapewniające funkcjonowanie dużych miast, w szczególności obiekty energetyczne, przedsiębiorstwa sektora zbrojeniowego oraz budynki organów władzy państwowej" – czytamy w komunikacie HUR, zamieszczonym na Telegramie.

Czytaj też:

Propozycja Ukrainy odrzucona. Rosja nie chce rozejmu