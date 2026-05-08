Cieśnina Ormuz. Irańskie tankowce przełamały blokadę USA

Firma TankerTrackers, specjalizująca się w analizie ruchu morskiego, podała, że trzy puste tankowce należące do irańskiego państwowego przedsiębiorstwa transportującego ropę naftową przełamały w ciągu ostatnich dwóch dni amerykańską blokadę cieśniny Ormuz i wróciły do Iranu przez wyłączną strefę ekonomiczną Pakistanu.

Siły USA ostrzelały i unieruchomiły w piątek (8 maja) dwa tankowce pływające pod banderą Iranu, które próbowały naruszyć amerykańską blokadę irańskich portów – poinformowała agencja AFP.

Według Dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych (CENTCOM), samolot myśliwski F/A-18 Super Hornet unieruchomił jednostki M/T Sea Star III i M/T Sevda, "strzelając precyzyjną amunicją" i "uniemożliwiając wpłynięcie niespełniającym poleceń statkom do Iranu".

W środę (6 maja) myśliwiec F/A-18 unieszkodliwił inny okręt pływający pod banderą Iranu (M/T Hasna), strzelając z działa kal. 20 mm w ster jednostki.

Wojna USA i Izraela z Iranem. Cieśnina Ormuz zablokowana, szok na rynku ropy

Strategiczna cieśnina Ormuz pozostaje zablokowana od początku marca w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki na Iran, w których zginął m.in. najwyższy przywódca kraju, ajatollah Ali Chamenei.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek (5 maja), że rozpoczęty dzień wcześniej "Projekt Wolność", mający na celu pomoc statkom w żegludze przez cieśninę Ormuz, został wstrzymany na "krótki czas". Jako powód podał prośbę Pakistanu i innych państw oraz postępy w rozmowach z Iranem.

Ponieważ przez Ormuz przechodzi ok. 20 proc. światowego zapotrzebowania na ropę naftową i 30 proc. eksportu gazu skroplonego (LNG), ceny energii wystrzeliły, osiągając poziomy niewidziane od początku wybuchu wojny na Ukrainie w lutym 2022 r.

Konflikt w Zatoce Perskiej przekłada się na drogie tankowanie benzyny i oleju napędowego, także w Polsce, dlatego rząd zdecydował się wprowadzić ceny urzędowe na stacjach paliw.

Czytaj też:

Kto zarabia na wojnie w Iranie? Miliardowe zyski wielkich koncernów i banków