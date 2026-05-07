Nowe informacje o dronach na Łotwie. "Wystrzelone przez Ukrainę"

Dwa drony rozbiły się w czwartek rano we wschodniej części Łotwy. Jeden z nich trafił w skład ropy naftowej w Rzeżycy, mieście położonym ok. 40 km od granicy z Rosją. Według łotewskiej agencji prasowej LETA, na którą powołała się Polska Agencja Prasowa, uszkodzone zostały cztery puste zbiorniki na ropę. Mimo że nie doszło do pożaru, służby przystąpiły do schładzania jednego ze zbiorników.

Władze odwołały zajęcia we wszystkich szkołach i przedszkolach w Rzeżycy oraz pobliskiej Lucynie, z kolei w Balvi lekcje odbywają się w trybie zdalnym. Do mieszkańców wysłano SMS-owe alerty o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej.

"Prawdopodobnie wystrzelone przez Ukrainę"

– Drony, które w czwartek rano wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji – poinformował łotewski minister obrony Andris Spruds, który udał się na miejsce, w którym spadły bezzałogowce. Jak podkreślił, po incydencie poderwano myśliwce uczestniczące w wielonarodowej misji NATO Baltic Air Policing.

Szef łotewskiego MON zaznaczył, powołując się na informacje z armii, że zagrożenie w przestrzeni powietrznej już minęło. – Ukraina ma pełne prawo do obrony oraz do przeprowadzania uderzeń na cele znajdujące się na terytorium Rosji – stwierdził Andris Spruds w rozmowie z publicznym nadawcą LSM.

Wspólne oświadczenie krajów bałtyckich

Pod koniec marca Litwa, Łotwa i Estonia wydały wspólne oświadczenie na temat ukraińskich dronów, które wdarły się w przestrzeń państw bałtyckich. Kraje te wyraziły poparcie dla Ukrainy w obronie przed rosyjską agresją. Jednocześnie podkreśliły wagę wzmocnienia obrony powietrznej na wschodniej flance NATO.

Ministrowie stwierdzili, że ich kraje podejmują zdecydowane kroki i priorytetowo traktują rozwój swoich systemów obrony powietrznej. "Jednak ostatnie incydenty, wywołane agresją Rosji na Ukrainę, pokazują wagę dalszego wzmacniania wielowarstwowej obrony powietrznej" – czytamy.

