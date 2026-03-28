Wspólne oświadczenie krajów bałtyckich ws. ukraińskich dronów

Litwa, Łotwa i Estonia oświadczyły, że incydenty z udziałem ukraińskich dronów, które rozbiły się na ich terytorium, podkreślają wagę wzmocnienia obrony powietrznej na wschodniej flance NATO. Kraje te wyraziły również poparcie dla Ukrainy w obronie przed rosyjską agresją. Wspólne oświadczenie ministrów obrony trzech państw zostało opublikowane przez łotewskie Ministerstwo Obrony.

Ministrowie stwierdzili, że ich kraje podejmują zdecydowane kroki i priorytetowo traktują rozwój swoich systemów obrony powietrznej. "Jednak ostatnie incydenty, wywołane agresją Rosji na Ukrainę, pokazują wagę dalszego wzmacniania wielowarstwowej obrony powietrznej" – czytamy w oświadczeniu.

Wskazano, że w tym tygodniu kilka zagranicznych bezzałogowych statków powietrznych przekroczyło przestrzeń powietrzną NATO i rozbiło się w państwach bałtyckich. Chociaż trwają dochodzenia mające na celu ustalenie wszystkich istotnych szczegółów i okoliczności, trzy kraje deklarują niezmienne wsparcie dla ukraińskich operacji obronnych przeciwko Rosji i uznają uzasadnione prawo Ukrainy do samoobrony.

Ministrowie podkreślili, że wysiłki NATO na rzecz wzmocnienia obrony powietrznej, w tym zwalczania bezzałogowych statków powietrznych, muszą zostać przyspieszone.

NATO musi się pospieszyć

"Sojusznicy muszą pilnie wzmocnić zdolności niezbędne do skutecznego wykrywania i przechwytywania. Aktualna obecność samolotów i systemów obrony powietrznej NATO w państwach bałtyckich musi zostać utrzymana, a nawet wzmocniona, aby przeciwdziałać wszystkim zagrożeniom powietrznym, w tym bezzałogowym statkom powietrznym" – przekazały państwa bałtyckie.

Państwa te podkreśliły również potrzebę znacznego zwiększenia i ukierunkowanego przydziału funduszy UE na obronę w perspektywie długoterminowej, w szczególności w celu wzmocnienia jej wschodniej granicy poprzez inicjatywy takie jak Eastern Flank Watch i European Counter-UAV Initiative.

Podczas serii niedawnych ukraińskich ataków na rosyjskie porty wokół Sankt Petersburga, kilka dronów miało wedrzeć się na terytorium państw bałtyckich, z czego dwa rozbiły się na Łotwie i w Estonii. 23 marca dron wleciał na Litwę z terytorium Białorusi i eksplodował ponad 20 km od granicy. Premier Litwy potwierdził, że był to obiekt ukraiński.

